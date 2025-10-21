Thảm hoạ Isak

Tiền đạo người Thụy Điển vẫn chưa thể chứng minh giá trị trong màu áo Liverpool, giữa lúc nhà vô địch Premier League rơi vào khủng hoảng toàn diện.

Isak đang hoá "bom xịt" ở Liverpool.

Từ St. James’ Park đến Anfield, Alexander Isak được chờ đợi sẽ viết tiếp hành trình của một sát thủ. Anh rời Newcastle với 27 bàn thắng trong mùa 2024/25, đưa “Chích chòe” tới danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm. Vì thế, khi Liverpool bỏ ra 150 triệu euro, biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League, người hâm mộ tin rằng họ sắp chứng kiến một kỷ nguyên mới trên hàng công.

Khi niềm tin trở thành gánh nặng

Nhưng thực tế sau 7 trận đấu thật phũ phàng: chỉ 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, và hàng loạt thống kê đáng quên. Trong trận derby nước Anh tối 19/10, khi Harry Maguire đánh đầu tung lưới Liverpool giúp Manchester United thắng 2-1, mạng xã hội ngập tràn những lời mỉa mai: “Harry Maguire đã ghi bàn ở Anfield trước Alexander Isak”.





Một sự thật chua chát, nhưng phản ánh chính xác tình cảnh hiện tại của tiền đạo người Thụy Điển - người được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, nay lại là tâm điểm của thất vọng.

Tại Anfield, người ta bắt đầu hoài nghi quyết định của HLV Arne Slot. Trong 385 phút thi đấu trên mọi đấu trường, Isak chưa tạo ra một pha qua người thành công, không có nổi đường chuyền quyết định, và mất bóng 8 lần trong trận gặp Man Utd. Cú sút duy nhất đáng kể của anh bị thủ thành Senne Lammens từ chối - pha bóng mà nếu thành bàn, có thể đã cứu vãn hình ảnh của chân sút 150 triệu euro.

Isak không đơn độc trong sự sa sút của Liverpool, nhưng vị thế của anh khiến mọi sai lầm đều bị phóng đại. Trong khi đồng đội Florian Wirtz bị chỉ trích vì mất hút suốt từ trận Siêu Cúp Anh, Isak trở thành biểu tượng cho hàng công 500 triệu euro không biết ghi bàn.

Và ở phía bắc, Nick Woltemade - người được Newcastle chiêu mộ để thay thế anh - đang tỏa sáng với 5 bàn sau 8 trận, thậm chí ghi cả một bàn thắng bằng gót đẹp mắt vào lưới Brighton. Càng nhìn Woltemade thăng hoa, người hâm mộ Liverpool càng cay đắng.

Isak lạc lõng ở Liverpool.

HLV Arne Slot vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh: “Isak đã hoàn tất 5-6 tuần tập luyện để lấy lại thể lực. Giờ chúng ta mới có thể đánh giá cậu ấy trong màu áo Liverpool”.

Nhà cầm quân Hà Lan không sai. Isak gần như bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải, sau khi tự mình tạo áp lực buộc Newcastle phải bán anh. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9, anh không tập luyện đầy đủ, dẫn đến thể trạng yếu và cảm giác bóng nặng nề.

Slot nói thêm: “Chúng tôi ký với Isak cho 6 năm, không phải 2 tuần. Mọi thứ phải được xây dựng vì lợi ích lâu dài của cầu thủ”.

Nhưng Anfield không phải nơi dễ kiên nhẫn. Bốn trận thua liên tiếp - trước Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea và Manchester United - khiến Liverpool chìm sâu trong khủng hoảng, dù đã chi hơn 500 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè. Ở đó, Isak đang bị xem như biểu tượng cho sự lãng phí và thất vọng.

Khi ánh hào quang cũ không còn soi sáng

Ngày Isak rời Newcastle, giới chuyên môn gọi anh là “viên ngọc Bắc Âu” - mẫu trung phong hiện đại, mạnh mẽ, thông minh và hiệu quả. Nhưng ở Liverpool, tất cả những phẩm chất ấy bỗng biến mất. Anh không còn di chuyển linh hoạt giữa các tuyến, không còn khả năng tự tạo khoảng trống, và quan trọng hơn, không còn sự tự tin - thứ từng làm nên một Isak đỉnh cao.

Có lẽ, anh vẫn cần thời gian. Nhưng với những kỳ vọng chất chứa trong khoản đầu tư 150 triệu euro, thời gian đang trở thành kẻ thù lớn nhất. Bởi ở Anfield, người ta không chờ để thấy “một ngày nào đó anh sẽ ghi bàn”. Họ cần Isak của Newcastle - ngay lúc này.

Tóm lại: Liverpool chiêu mộ Isak để mở ra kỷ nguyên mới, nhưng hiện tại, anh chỉ đang làm dày thêm danh sách những bản hợp đồng đắt giá nhưng thất bại ở Anfield. Khi cả đội bóng đang mất phương hướng, Isak cần hơn bao giờ hết một khoảnh khắc bùng nổ - không chỉ để chứng minh bản thân, mà còn để cứu chính tương lai của mình giữa cơn bão đỏ đang cuộn trào.