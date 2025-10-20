Liverpool tự thua Manchester United

Arne Slot có thể than phiền về phong độ của Salah hay Isak, nhưng nỗi đau thật sự của Liverpool nằm ở hàng thủ - vốn từng là nền tảng cho mọi thành công, giờ trở thành lỗ hổng lớn nhất.

Hàng thủ của Liverpool sụp đổ trước MU.

Trước trận gặp Manchester United, Arne Slot nói đã đến lúc đánh giá công bằng về Alexander Isak, bản hợp đồng 125 triệu bảng của Liverpool. Nhưng sau 90 phút ở Anfield, thật khó để đổ lỗi cho riêng tiền đạo người Thụy Điển. Cả anh lẫn Mohamed Salah ngồi thẫn thờ trên ghế dự bị khi đội bóng vùng Merseyside vật lộn tìm bàn gỡ - hình ảnh tiêu biểu cho một Liverpool đang mất phương hướng.

Khi nền móng phòng ngự sụp đổ

Nhưng vấn đề lớn nhất của Slot không nằm ở hàng công “tịt ngòi”, mà là hệ thống phòng ngự đang tan chảy. Liverpool thua không phải vì thiếu bàn thắng, mà đánh mất thứ vốn giúp họ thống trị Premier League. Đó là sự chắc chắn và tổ chức ở tuyến dưới.

MU thắng 2-1, giành ba điểm đầu tiên tại Anfield kể từ năm 2016, nhưng cảm giác chung là Liverpool đã tự thua. Họ kiểm soát bóng, tạo hàng loạt cơ hội - Cody Gakpo ba lần đưa bóng tìm đến khung gỗ - nhưng lại bị hạ gục bởi những sai lầm quen thuộc, đặc biệt ở các tình huống cố định.

Đó đã là trận thua thứ tư liên tiếp của Slot, chuỗi thất bại tệ nhất của Liverpool kể từ thời Brendan Rodgers năm 2014. Lúc này, thuyền trưởng “The Kop” đối diện với làn sóng nghi ngờ ngày một lớn hơn.

Ngay từ phút thứ 2, Liverpool đã để Bryan Mbeumo chọc thủng lưới. Pha bóng ấy tóm gọn toàn bộ căn bệnh cố hữu của họ. Van Dijk bị kẹt giữa hai người, Bruno Fernandes thoải mái tung đường chuyền, Milos Kerkez phản ứng chậm, và Giorgi Mamardashvili bị đánh bại ở góc gần.

Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số trước Liverpool.

Nếu pha bóng đó còn có thể coi là “tai nạn”, thì phần còn lại của hiệp 1 là lời cảnh báo rõ ràng. Liverpool mất kiểm soát ở cánh trái. Kerkez, bản hợp đồng 40 triệu bảng thay thế Andy Robertson, bị Amad Diallo hành hạ suốt trận. MU rõ ràng khoanh vùng mục tiêu trước trận đấu - khoét thẳng vào điểm yếu mà Crystal Palace và Chelsea đã tận dụng thành công.

Kerkez không chỉ yếu trong phòng ngự, mà còn vụng về trong phát động tấn công. Một pha ném biên lỗi suýt biến thành đường kiến tạo cho đối thủ. Sự thiếu ăn ý giữa anh và Van Dijk càng khiến Liverpool dễ bị khai thác.

Đến bàn thua thứ hai - cú đánh đầu của Harry Maguire ở phút 84 - vấn đề tổ chức phòng ngự lộ rõ. Không ai theo kèm, không ai bọc lót. Một hàng thủ từng được ca ngợi là “tường đồng vách sắt” giờ trở thành cỗ máy tự phá hoại chính mình.

Slot cố gắng lý giải rằng việc tung nhiều cầu thủ tấn công vào sân sau phút 60 khiến cấu trúc phòng ngự lỏng lẻo hơn: “Chúng tôi mạo hiểm. Có lẽ vì thế mà khâu tổ chức ở các pha bóng chết không còn hoàn hảo. Nhưng đó không thể là cái cớ - chúng tôi phải làm tốt hơn".

Sự thành thật của Slot đáng khen, nhưng câu hỏi đặt ra là vì sao Liverpool lại luôn mắc cùng một lỗi? Đây đã là bàn thua thứ 5 từ tình huống cố định chỉ sau 12 vòng đấu - điều chưa từng xảy ra kể từ kỷ nguyên Klopp.

Khi Salah và Isak chỉ là phần nổi của tảng băng

Người ta dễ chỉ trích Salah vì phong độ sa sút. Cầu thủ Ai Cập bỏ lỡ cơ hội vàng trước khán đài Kop và bị thay ra giữa hiệp hai. Isak cũng chưa thể chứng tỏ giá trị của một bản hợp đồng 125 triệu bảng, mới chỉ có cú sút trúng đích đầu tiên sau 35 phút. Nhưng trong một Liverpool đang lạc lối, cá nhân nào cũng trở nên nhỏ bé.

Hàng thủ mỏng manh khiến Liverpool thất bại.

Slot có thể thay đổi hàng công, luân chuyển vị trí, nhưng khi nền móng phía sau liên tục sụp đổ, mọi nỗ lực tấn công đều trở nên vô nghĩa. Không một đội bóng lớn nào có thể vô địch nếu để thủng lưới 8 bàn chỉ trong 4 trận gần nhất ở Premier League. Và thật khó tin, Liverpool mới chỉ giữ sạch lưới hai lần trong 12 trận mùa này - lần gần nhất cách đây 7 trận, trước Burnley.

Liverpool từng khiến đối thủ ngột ngạt bằng hệ thống pressing tầm cao và khả năng phòng ngự khu vực hoàn hảo. Nhưng giờ, sự gắn kết biến mất, các khoảng trống xuất hiện ở khắp nơi, và những cái tên như Van Dijk, Konaté hay Kerkez trông như chưa từng tập luyện cùng nhau.

Trớ trêu thay, Manchester United - đội bóng từng khủng hoảng nặng - lại trình diễn lối chơi có tổ chức, gọn gàng và rõ ràng hơn hẳn. Họ biết mình muốn làm gì, tấn công vào đâu, và quan trọng nhất tin rằng Anfield không còn là pháo đài.

Sau trận, Slot chỉ còn biết nhún vai. Ông có thể đổ lỗi cho trọng tài Michael Oliver - người không dừng trận khi Mac Allister bị chấn thương đầu ở tình huống mở tỷ số - nhưng chính ông cũng thừa nhận rằng "Liverpool mất tập trung và giao tiếp kém".

Đó là sự thật khó chối cãi. Trong khi Manchester United thể hiện một kế hoạch bài bản, Liverpool lại rối ren, hốt hoảng, thiếu ý tưởng và thiếu cả tinh thần. Một đội bóng từng khiến Premier League khiếp sợ giờ lại dễ tổn thương nhất ở nơi đáng tin cậy nhất – hàng thủ.

Nhìn cách Slot đứng bất lực bên đường biên, có thể cảm nhận rõ ông không chỉ thua một trận derby, mà còn thua trong việc duy trì bản sắc mà Liverpool từng có. “Chúng tôi phải phòng ngự như một khối. Hiện tại, chúng tôi không làm được điều đó”, Slot thừa nhận.

Salah và Isak rồi sẽ ghi bàn trở lại - họ là những cầu thủ đẳng cấp. Nhưng nếu Slot không thể hàn gắn những vết nứt nơi hàng thủ, thì dù hàng công có bùng nổ thế nào, Liverpool cũng chỉ tiếp tục thua vì chính mình.

Không khí trong phòng thay đồ MU khi thắng Liverpool Đêm 19/10, các cầu thủ MU thể hiện sự phân khích sau khi thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League.