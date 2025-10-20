CĐV Liverpool phẫn nộ với trọng tài

Trọng tài Michael Oliver bị chỉ trích dữ dội sau trận thua 1-2 của Liverpool trước MU tại Anfield ở vòng 8 Premier League tối 19/10.

Trọng tài Michael Oliver bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Ngay phút thứ 2, Bryan Mbeumo mở tỷ số cho MU sau tình huống Alexis Mac Allister của Liverpool nằm sân vì va chạm và bị chảy máu đầu. Tiền vệ người Argentina dính một cú đánh tay từ chính đồng đội Virgil van Dijk, nhưng trọng tài Oliver không cắt còi để dừng trận đấu. VAR cũng không can thiệp vì đây không phải tình huống phạm lỗi, khiến Liverpool không thể ngăn bàn thua sớm.

Mac Allister sau đó phải băng bó và thi đấu với băng bảo vệ đầu, trong khi HLV Arne Slot cùng trợ lý của Liverpool liên tục phàn nàn với trọng tài bàn. Người hâm mộ “The Kop” cho rằng MU đã hưởng lợi từ một “lỗ hổng luật” khi trọng tài bỏ qua chấn thương đầu nghiêm trọng.

Mac Allister phải thi đấu với băng quấn đầu. Ảnh: Reuters.

Tranh cãi chưa dừng lại ở đó. Cũng trong hiệp một, Amad Diallo để bóng chạm tay trong vùng cấm, nhưng ông Oliver từ chối cho Liverpool hưởng phạt đền. VAR cũng giữ nguyên quyết định của trọng tài chính, khiến CĐV đội chủ nhà càng thêm giận dữ.

Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích Oliver bùng nổ. Một tài khoản bình luận: "Michael Oliver là nỗi ô nhục của giới trọng tài khi không dừng trận đấu vì chấn thương đầu". Người khác viết: “Đó là một quả phạt đền rõ ràng, ông ta quá thiên vị MU".

Một CĐV khác bức xúc: “Tôi chưa thấy 20 phút cầm còi nào tệ như cách Oliver làm việc ở trận vừa qua. Liverpool bị xử ép ngay trên sân nhà".

Thất bại 1-2 không chỉ khiến Liverpool nhận trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, mà còn để lại dư âm nặng nề về công tác trọng tài.

