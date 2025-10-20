HLV Van Persie gây kinh ngạc

Tối 19/10, Feyenoord thắng đậm chủ nhà Heracles 7-0 ở vòng 9 giải VĐQG Hà Lan.

Feyenoord của Van Persie đang chơi rất hay.

Feyenoord tiếp tục thống trị giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) mùa giải 2025/26 với thành tích bất bại đáng kinh ngạc: 8 thắng, 1 hòa, 0 thua sau 9 vòng đấu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Robin van Persie, đội bóng thành Rotterdam đang cho thấy phong độ hủy diệt và trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Feyenoord hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Eredivisie với 25 điểm, ghi được 18 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 bàn – thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu. Tiền đạo Ayase Ueda là ngôi sao sáng, dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn. Dù đối mặt với khó khăn về lực lượng khi các trụ cột chấn thương, Feyenoord vẫn duy trì lối chơi tấn công linh hoạt và phòng ngự kỷ luật.

Với những gì đang thể hiện, Robin van Persie khiến cả làng bóng đá Hà Lan sửng sốt, nhất là khi HLV này chỉ mới dẫn Feyenoord từ tháng 3. Van Persie từng gây ấn tượng khi dẫn dắt Heerenveen trong mùa giải này, sau quãng thời gian huấn luyện đội trẻ Feyenoord từ năm 2019. Tuy nhiên, thử thách ở Feyenoord - CLB mạnh hàng đầu Hà Lan và luôn đua tranh cho chức vô địch hay đấu trường châu Âu - mới kiểm chứng tài năng thật sự của cựu sao MU.

Trận thắng gần nhất trước Heracles Almelo tiếp tục khẳng định sức mạnh của Feyenoord, dù họ phải đối mặt với nhiều khó khăn hồi đầu mùa. Với phong độ hiện tại, đội bóng của Van Persie đang gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ như PSV và Ajax trong cuộc đua ngôi vương. Người hâm mộ tại sân De Kuip đang tràn đầy hy vọng về một mùa giải lịch sử.