'Cú lừa' của Amorim khiến Slot ngỡ ngàng

Đêm 19/10, MU đả bại Liverpool 2-1 đầy thuyết phục trên sân Anfield và HLV Ruben Amorim là nhân tố then chốt trong chiến thắng này.

Amorim mạnh dạn thay đổi chiến thuật trước giờ bóng lăn.

Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt MU, Amorim giành được hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League và đặc biệt hơn, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha làm được điều đó bằng cách hạ gục đối thủ lớn nhất của đội bóng ngay trên sân nhà họ.

Trước khi trái bóng lăn, Amorim sớm chiếm ưu thế về mặt tinh thần so với HLV Arne Slot nhờ quyết định chiến thuật táo bạo. Việc ông thay đổi đội hình xuất phát khi loại Benjamin Sesko dù tiền đạo này vừa ghi 2 bàn liên tiếp khiến Slot hoàn toàn bất ngờ.

"Chúng tôi đã thấy Sesko chơi trong 3, 4, 5 hoặc 6 trận gần đây, nhưng đến Liverpool họ lại thay đổi đội hình. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống như vậy", HLV Slot chia sẻ với Sky Sports, thể hiện sự bối rối trước sự xoay chuyển bất ngờ của Amorim.

Quyết định chiến thuật của Amorim lập tức phát huy hiệu quả. Chỉ sau hai phút, Bryan Mbeumo ghi bàn mở tỷ số, còn Liverpool lúng túng trước bộ 3 tấn công cơ động của MU. Matheus Cunha, Mbeumo và Mason Mount chơi bùng nổ, tạo ra áp lực liên tục lên hàng thủ Liverpool và mang đến màn trình hiệu quả.

Khi được hỏi lý do loại Sesko, Amorim giải thích cực kỳ hợp lý: "Cunha có một đặc điểm giúp đội bóng tiến lên. Konate và Van Dijk thích đối đầu trên không, vì vậy chúng tôi cần những phương án khác nhau để giành chiến thắng".

Mọi thứ còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng lần này Amorim đã đúng để giúp MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield sau 9 năm.