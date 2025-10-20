Lammens thắng Isak ở pha một đối một

Đêm 19/10, tân binh Senne Lammens tiếp tục chứng tỏ giá trị khi giúp MU đả bại Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League.

Tình huống cứu thua ấn tượng của Lammanes.

Phút 34 trên sân Anfield, Lammens có một tình huống phản xạ xuất sắc để cản phá cú dứt điểm của Alexander Isak. Anh ngăn cản một bàn thắng rõ ràng khi phải đối mặt với tiền đạo người Thụy Điển.

Trong suốt 90 phút, thủ thành 23 tuổi nhiều lần thể hiện sự chắc chắn và tỉnh táo. Anh có tổng cộng 5 pha cứu thua, trong đó 4 pha trong vùng cấm, cùng với 1 lần đấm bóng giải nguy và 2 lần bắt bóng trên không thành công. Mặc dù không thể giữ sạch lưới trận này, Lammens cho thấy sự ổn định và phản xạ nhạy bén, xứng đáng nhận được lời khen từ ban huấn luyện.

HLV Ruben Amorim cho hay sau trận đấu: "Lammens thực sự quan trọng. Đôi khi cần một chút may mắn vì đối phương có hai cú sút trúng cột dọc, nhưng nhìn chung cậu ấy đã có một trận đấu tốt". Câu nói nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của tân binh trẻ tuổi chỉ sau thời gian ngắn.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Lammens bắt chính và MU toàn thắng. Anh dần chứng minh sự tin tưởng mà ban huấn luyện đặt vào mình là hoàn toàn xứng đáng. Với khả năng phản xạ tốt, xử lý tình huống chính xác và sự tự tin trước các chân sút hàng đầu, Lammens hứa hẹn sẽ là lựa chọn ổn định trong khung gỗ của MU sau nhiều mùa giải.

Trên sân Anfield, Bryan Mbeumo và Harry Maguire ghi bàn giúp MU thắng 2-1. Bàn thắng của Cody Gakpo là không đủ để Liverpool tránh khỏi thất bại thứ 4 liên tiếp.