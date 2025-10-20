Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lammens thắng Isak ở pha một đối một

  • Thứ hai, 20/10/2025 05:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm 19/10, tân binh Senne Lammens tiếp tục chứng tỏ giá trị khi giúp MU đả bại Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League.

Tình huống cứu thua ấn tượng của Lammanes.

Phút 34 trên sân Anfield, Lammens có một tình huống phản xạ xuất sắc để cản phá cú dứt điểm của Alexander Isak. Anh ngăn cản một bàn thắng rõ ràng khi phải đối mặt với tiền đạo người Thụy Điển.

Trong suốt 90 phút, thủ thành 23 tuổi nhiều lần thể hiện sự chắc chắn và tỉnh táo. Anh có tổng cộng 5 pha cứu thua, trong đó 4 pha trong vùng cấm, cùng với 1 lần đấm bóng giải nguy và 2 lần bắt bóng trên không thành công. Mặc dù không thể giữ sạch lưới trận này, Lammens cho thấy sự ổn định và phản xạ nhạy bén, xứng đáng nhận được lời khen từ ban huấn luyện.

HLV Ruben Amorim cho hay sau trận đấu: "Lammens thực sự quan trọng. Đôi khi cần một chút may mắn vì đối phương có hai cú sút trúng cột dọc, nhưng nhìn chung cậu ấy đã có một trận đấu tốt". Câu nói nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của tân binh trẻ tuổi chỉ sau thời gian ngắn.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Lammens bắt chính và MU toàn thắng. Anh dần chứng minh sự tin tưởng mà ban huấn luyện đặt vào mình là hoàn toàn xứng đáng. Với khả năng phản xạ tốt, xử lý tình huống chính xác và sự tự tin trước các chân sút hàng đầu, Lammens hứa hẹn sẽ là lựa chọn ổn định trong khung gỗ của MU sau nhiều mùa giải.

Trên sân Anfield, Bryan Mbeumo và Harry Maguire ghi bàn giúp MU thắng 2-1. Bàn thắng của Cody Gakpo là không đủ để Liverpool tránh khỏi thất bại thứ 4 liên tiếp.

MU lần đầu thắng Liverpool tại Anfield sau 9 năm

Rạng sáng 20/10, MU đánh bại Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League bằng bàn thắng của Bryan Mbeumo và Harry Maguire.

11 giờ trước

Beckham gây chấn động MU?

Bóng đá Anh rộ lên thông tin chấn động khi David Beckham có thể đóng vai trò gương mặt đại diện cho một tập đoàn đầu tư đến từ UAE với nỗ lực thâu tóm MU.

11 giờ trước

Wirtz bị gạch tên ở đại chiến Liverpool - MU

Florian Wirtz bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của Liverpool trong trận đại chiến với MU thuộc vòng 8 Premier League vào lúc 22h30 tối 19/10.

11 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Lammens thắng Isak Liverpool FC Lammens MU Isak

