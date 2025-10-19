Wirtz bị gạch tên ở đại chiến Liverpool - MU

Florian Wirtz bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của Liverpool trong trận đại chiến với MU thuộc vòng 8 Premier League vào lúc 22h30 tối 19/10.

Wirtz tiếp tục hải ngồi dự bị do phong độ không thuyết phục.

Sau chuỗi khởi đầu ấn tượng với 7 chiến thắng liên tiếp, "Lữ đoàn đỏ" bất ngờ thua liền 3 trận trước kỳ nghỉ quốc tế, trong đó 2 thất bại ở Premier League. Do đó, trận tiếp MU trên sân Anfield là cơ hội để Liverpool chặn đứng đà khủng hoảng.

Theo truyền thông Anh, bản hợp đồng 150 triệu euẻu, Florian Wirtz tiếp tục bị đẩy lên ghế dự bị trong trận gặp MU. Cầu thủ người Đức từng ngồi dự bị ở trận thua Chelsea, và phong độ kém thuyết phục khiến HLV Arne Slot chưa sẵn sàng trao lại suất đá chính.

Trong khi đó, ba ngôi sao khác của Liverpool lại ngấm ngầm bật mí khả năng ra sân trước giờ bóng lăn. Ryan Gravenberch đăng đoạn video quay toàn cảnh Anfield, kèm đồ họa trận đấu Liverpool - MU.

Jeremie Frimpong chia sẻ hình ảnh trận đấu kèm dòng chữ "You’ll Never Walk Alone", ám chỉ sự sẵn sàng tái xuất. Dominik Szoboszlai cũng đăng hình trong màu áo đỏ cùng khung cảnh sân Anfield rực lửa.

Những động thái không khẳng định họ sẽ đá chính, nhưng gần như chắc chắn cả 3 sẽ góp mặt trong danh sách thi đấu. Bộ đôi Gravenberch - Szoboszlai là nhân tố then chốt trong lối chơi của Slot, trong khi Frimpong nỗ lực trở lại sau chấn thương gân kheo khiến anh vắng mặt suốt tháng 8.

Cuộc đối đầu với MU lúc này trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho HLV Slot và các học trò. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" cũng quyết tâm phá dớp 7 năm không thắng tại Anfield.