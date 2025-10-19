Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Wirtz bị gạch tên ở đại chiến Liverpool - MU

  Chủ nhật, 19/10/2025 21:26 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Florian Wirtz bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của Liverpool trong trận đại chiến với MU thuộc vòng 8 Premier League vào lúc 22h30 tối 19/10.

Wirtz tiếp tục hải ngồi dự bị do phong độ không thuyết phục.

Sau chuỗi khởi đầu ấn tượng với 7 chiến thắng liên tiếp, "Lữ đoàn đỏ" bất ngờ thua liền 3 trận trước kỳ nghỉ quốc tế, trong đó 2 thất bại ở Premier League. Do đó, trận tiếp MU trên sân Anfield là cơ hội để Liverpool chặn đứng đà khủng hoảng.

Theo truyền thông Anh, bản hợp đồng 150 triệu euẻu, Florian Wirtz tiếp tục bị đẩy lên ghế dự bị trong trận gặp MU. Cầu thủ người Đức từng ngồi dự bị ở trận thua Chelsea, và phong độ kém thuyết phục khiến HLV Arne Slot chưa sẵn sàng trao lại suất đá chính.

Trong khi đó, ba ngôi sao khác của Liverpool lại ngấm ngầm bật mí khả năng ra sân trước giờ bóng lăn. Ryan Gravenberch đăng đoạn video quay toàn cảnh Anfield, kèm đồ họa trận đấu Liverpool - MU.

Jeremie Frimpong chia sẻ hình ảnh trận đấu kèm dòng chữ "You’ll Never Walk Alone", ám chỉ sự sẵn sàng tái xuất. Dominik Szoboszlai cũng đăng hình trong màu áo đỏ cùng khung cảnh sân Anfield rực lửa.

Những động thái không khẳng định họ sẽ đá chính, nhưng gần như chắc chắn cả 3 sẽ góp mặt trong danh sách thi đấu. Bộ đôi Gravenberch - Szoboszlai là nhân tố then chốt trong lối chơi của Slot, trong khi Frimpong nỗ lực trở lại sau chấn thương gân kheo khiến anh vắng mặt suốt tháng 8.

Cuộc đối đầu với MU lúc này trở thành bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho HLV Slot và các học trò. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" cũng quyết tâm phá dớp 7 năm không thắng tại Anfield.

MU chốt tương lai Mainoo, Zirkzee

HLV Ruben Amorim khẳng định MU sẽ không để Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp bộ đôi ít được thi đấu ở Old Trafford.

6 giờ trước

Lộ diện bến đỗ của Zirkzee khi rời MU

Joshua Zirkzee - bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng mà MU chiêu mộ hồi hè 2024, đứng trước ngã rẽ đầu tiên trong hành trình tại Old Trafford.

12 giờ trước

Giới chủ MU thiếu lòng bao dung với Greenwood và Antony

Rạng sáng 19/10, hai cựu cầu thủ Manchester United cùng lúc trở thành tâm điểm châu Âu. Mason Greenwood và Antony liên tục tỏa sáng, ai ở MU phải chịu trách nhiệm?

13 giờ trước

    Tottenham thua nguoc Aston Villa hinh anh

    Tottenham thua ngược Aston Villa

    22:08 19/10/2025

    0

    Tối 19/10, Aston Villa ngược dòng thắng Tottenham 2-1 ngay trên sân đối phương thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.

    Liverpool vs Man Utd: Sesko du bi hinh anh

    Liverpool vs Man Utd: Sesko dự bị

    21:30 19/10/2025

    0

    Bất chấp chuỗi trận ghi bàn, Benjamin Sesko vẫn phải ngồi dự bị cho Matheus Cunha ở trận đấu thuộc vòng 8 Premier League.

    Beckham gay chan dong MU? hinh anh

    Beckham gây chấn động MU?

    21:27 19/10/2025

    0

    Bóng đá Anh rộ lên thông tin chấn động khi David Beckham có thể đóng vai trò gương mặt đại diện cho một tập đoàn đầu tư đến từ UAE với nỗ lực thâu tóm MU.

