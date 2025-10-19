MU chốt tương lai Mainoo, Zirkzee

HLV Ruben Amorim khẳng định MU sẽ không để Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp bộ đôi ít được thi đấu ở Old Trafford.

"Những tin đồn là điều bình thường. Ở Manchester United, mọi thứ đều dễ bị thổi phồng. Cầu thủ nào ít được thi đấu cũng muốn ra sân, đặc biệt khi World Cup đang đến gần. Nhưng đội bóng cần tất cả để có một mùa giải thành công", HLV Amorim chia sẻ.

Zirkzee mới có 82 phút thi đấu sau 4 trận. Với việc Amorim ưu tiên sử dụng Benjamin Sesko - người ghi 2 bàn sau 4 trận đá chính và Mason Mount đang thích nghi tốt trong vai trò "số 9 ảo", Zirkzee tạm thời phải ngồi ngoài.

Dù vậy, ban huấn luyện vẫn đánh giá cao khả năng kết nối và xử lý bóng tinh tế của anh, đặc biệt khi chơi lùi sâu như một "số 10". Zirkzee nuôi khát vọng dự World Cup 2026, nhưng trước mắt, anh cần kiên nhẫn chờ cơ hội ở Old Trafford.

Trong khi đó, Mainoo là sản phẩm ưu tú của học viện MU nhiều năm qua. Anh đóng vai trò quan trọng cho cả tuyển Anh lẫn MU mùa trước. Dù vậy, Amorim chưa để anh đá chính tại Premier Leagues. Chiến lược gia người Bồ cho rằng Mainoo cần hoàn thiện kỹ năng để có thể chơi cạnh Bruno Fernandes thay vì cạnh tranh trực tiếp.

Nếu tình hình không cải thiện, Mainoo có thể buộc phải cân nhắc ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1, nhất là khi HLV Thomas Tuchel chỉ triệu tập những cầu thủ được thi đấu thường xuyên. Hiện khu trung tuyến "Tam sư" đang cạnh tranh khốc liệt với các tên tuổi như Declan Rice, Elliot Anderson, Jordan Henderson hay Adam Wharton.