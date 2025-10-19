Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chốt tương lai Mainoo, Zirkzee

  • Chủ nhật, 19/10/2025 16:49 (GMT+7)
  • 11 phút trước

HLV Ruben Amorim khẳng định MU sẽ không để Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee ra đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp bộ đôi ít được thi đấu ở Old Trafford.

"Những tin đồn là điều bình thường. Ở Manchester United, mọi thứ đều dễ bị thổi phồng. Cầu thủ nào ít được thi đấu cũng muốn ra sân, đặc biệt khi World Cup đang đến gần. Nhưng đội bóng cần tất cả để có một mùa giải thành công", HLV Amorim chia sẻ.

Zirkzee mới có 82 phút thi đấu sau 4 trận. Với việc Amorim ưu tiên sử dụng Benjamin Sesko - người ghi 2 bàn sau 4 trận đá chính và Mason Mount đang thích nghi tốt trong vai trò "số 9 ảo", Zirkzee tạm thời phải ngồi ngoài.

Dù vậy, ban huấn luyện vẫn đánh giá cao khả năng kết nối và xử lý bóng tinh tế của anh, đặc biệt khi chơi lùi sâu như một "số 10". Zirkzee nuôi khát vọng dự World Cup 2026, nhưng trước mắt, anh cần kiên nhẫn chờ cơ hội ở Old Trafford.

Trong khi đó, Mainoo là sản phẩm ưu tú của học viện MU nhiều năm qua. Anh đóng vai trò quan trọng cho cả tuyển Anh lẫn MU mùa trước. Dù vậy, Amorim chưa để anh đá chính tại Premier Leagues. Chiến lược gia người Bồ cho rằng Mainoo cần hoàn thiện kỹ năng để có thể chơi cạnh Bruno Fernandes thay vì cạnh tranh trực tiếp.

Nếu tình hình không cải thiện, Mainoo có thể buộc phải cân nhắc ra đi theo dạng cho mượn vào tháng 1, nhất là khi HLV Thomas Tuchel chỉ triệu tập những cầu thủ được thi đấu thường xuyên. Hiện khu trung tuyến "Tam sư" đang cạnh tranh khốc liệt với các tên tuổi như Declan Rice, Elliot Anderson, Jordan Henderson hay Adam Wharton.

Lộ diện bến đỗ của Zirkzee khi rời MU

Joshua Zirkzee - bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng mà MU chiêu mộ hồi hè 2024, đứng trước ngã rẽ đầu tiên trong hành trình tại Old Trafford.

6 giờ trước

Antony rực sáng

Rạng sáng 19/10, cựu cầu thủ MU ghi 2 bàn giúp Betis có trận hòa 2-2 trước Villarreal ở vòng 9 La Liga.

12 giờ trước

MU quan tâm Endrick

MU cân nhắc mượn tiền đạo Endrick của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 dù thương vụ được đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro.

25:1499 hôm qua

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

MU chốt Mainoo Zirkzee MU Mainoo Zirkzee

    Liverpool lat nguoc the co Man United hinh anh

    Liverpool lật ngược thế cờ Man United

    7 phút trước 16:52 19/10/2025

    0

    Từng bị Man United bỏ xa cả trong lẫn ngoài sân cỏ đầu thập niên 2010, Liverpool nay đã trở lại mạnh mẽ - không chỉ giành lại vị thế trên sân mà còn trở thành đối trọng đáng gờm về tài chính.

    Endrick chi 250.000 euro dung phong gym kieu Ronaldo hinh anh

    Endrick chi 250.000 euro dựng phòng gym kiểu Ronaldo

    10 phút trước 16:49 19/10/2025

    0

    Giữa lúc nhiều cầu thủ trẻ còn mải mê với mạng xã hội và những hợp đồng quảng cáo, Endrick – ngôi sao mới của Real Madrid – chọn một con đường khác: đầu tư vào chính cơ thể mình.

    Khoi dau ac mong cua Jobe Bellingham hinh anh

    Khởi đầu ác mộng của Jobe Bellingham

    10 phút trước 16:49 19/10/2025

    0

    Từng được kỳ vọng sẽ bước theo con đường huy hoàng của người anh Jude, nhưng Jobe Bellingham đang dần sa vào vòng xoáy áp lực, sai lầm và rắc rối ngoài sân cỏ.

