MU quan tâm Endrick

  Thứ bảy, 18/10/2025 16:00 (GMT+7)
  • 41 phút trước

MU cân nhắc mượn tiền đạo Endrick của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026 dù thương vụ được đánh giá tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Endrick bất ngờ được MU quan tâm.

Theo CaughtOffside, chân sút người Brazil khả năng rời Real Madrid theo dạng cho mượn trong tháng 1/2026 do không được trọng dụng tại Bernabeu. Nhiều đội bóng châu Âu, đặc biệt MU, đang dõi theo tình hình của Endrick.

Ở tuổi 19, Endrick được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá. Thời còn khoác áo Palmeiras, anh khiến cả châu Âu kinh ngạc với tốc độ, sức mạnh và sự tự tin đáng nể. Tuy nhiên, bước sang môi trường khắc nghiệt như La Liga, cầu thủ trẻ chưa thể thích nghi.

Với MU, HLV Ruben Amorim coi đây là cơ hội để bổ sung sức sáng tạo và đột biến cho hàng công đang thiếu ổn định. Hiện tại, "Quỷ đỏ" thiếu một phương án tấn công giàu năng lượng và bùng nổ. Endrick có thể mang đến thứ mà Old Trafford khao khát là sự ngẫu hứng kiểu Brazil.

Song, những nghi ngại là có thật. Nhiều cầu thủ trẻ từng sa sút khi cập bến Old Trafford, bởi áp lực truyền thông và sự bất ổn trong nội bộ khiến họ không thể phát triển đúng tiềm năng. CaughtOffside nhấn mạnh: "Rất nhiều tài năng chững lại ở MU, chỉ khởi sắc sau khi rời đi".

Đó là lý do Endrick và người đại diện phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Tài năng là điều không phải bàn cãi, nhưng khả năng chịu áp lực và thích nghi trong môi trường Premier League mới là yếu tố quyết định xem anh có thể trụ lại ở châu Âu hay không.

Từ phía MU, thương vụ mang đến cảm giác vừa háo hức, vừa dè chừng. Endrick là mẫu cầu thủ trẻ trung, khát vọng và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, các CĐV có quyền nghi ngờ trước những canh bạc thất bại của đội bóng những năm gần đây.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

