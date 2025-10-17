Hình ảnh Endrick bên vợ hơn 5 tuổi

Giữa lúc tương lai tại Real Madrid mờ mịt, Endrick chọn cách tạm thời "trốn chạy khỏi Bernabeu" cùng cô vợ hơn 5 tuổi.

Endrick có quãng thời gian nghỉ ngơi bên vợ.

Endrick cùng vợ là người mẫu Gabriely Miranda (24 tuổi) bay sang Morocco nghỉ dưỡng, giữa thời điểm xuất hiện nhiều tin đồn về việc cầu thủ người Brazil có khả năng chia tay Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Trên mạng xã hội, tài năng Brazil chia sẻ hình ảnh cưỡi lạc đà giữa sa mạc, ngồi nhâm nhi đồ uống. Dù xa sân cỏ, Endrick vẫn giữ tinh thần vui vẻ, cười rạng rỡ trong khung hình mà người hâm mộ gọi là "khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi".

Cặp đôi kết hôn từ năm ngoái trong một lễ cưới xa hoa tại Sao Paulo. Họ được cho là có hợp đồng tình yêu với những điều khoản hài hước như cấm Endrick tương tác với các cô gái khác trên mạng xã hội hay trong trò chơi điện tử.

Kỳ nghỉ Morocco được xem như khoảng lặng cần thiết trước khi sao trẻ bước vào giai đoạn quyết định tương lai. Theo Cadena SER, Juventus là đội đầu tiên liên hệ, trong khi một số CLB Đức và Pháp cũng đang theo sát.

Sau chấn thương gân kheo gặp phải trong trận gặp Sevilla hồi tháng 5, cầu thủ người Brazil dần biến mất khỏi sân cỏ. Anh không dự FIFA Club World Cup 2025, bỏ lỡ giai đoạn tập huấn tiền mùa giải và không được HLV Xabi Alonso cho ra sân dù chỉ một phút trong mùa này.

Không chỉ mất chỗ ở Real, Endrick còn bị gạch tên khỏi danh sách triệu tập tuyển Brazil trong đợt FIFA Days tháng 10. Thay vì ở lại Madrid, tiền đạo trẻ chọn dành thời gian thư giãn bên người vợ hơn 5 tuổi ở Marrakech, điểm đến nổi tiếng với sa mạc và không khí ấm áp.