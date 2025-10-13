Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện gì đang xảy ra với Endrick?

  • Thứ hai, 13/10/2025 16:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Được kỳ vọng trở thành viên ngọc mới của Real Madrid, Endrick đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi đặt chân tới Santiago Bernabeu.

Endrick không đá trận nào cho Real trong 5 tháng qua.

Đã 154 ngày trôi qua kể từ lần cuối Endrick ra sân - trận gặp Sevilla hôm 18/5, và người hâm mộ bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với thần đồng người Brazil?

Sau mùa 2024/25, mọi thứ thay đổi chóng mặt ở Real Madrid. Carlo Ancelotti rời ghế huấn luyện, Xabi Alonso lên thay. Endrick hai lần dính chấn thương cơ, bỏ lỡ FIFA Club World Cup, và chưa thể tìm lại chỗ đứng giữa một hàng công chật chội. Anh nhận chiếc áo số 9 danh giá - biểu tượng thuộc về Di Stefano, Ronaldo Nazario hay Benzema, nhưng chỉ là trên ghế dự bị.

Theo The Athletic, Alonso nói thẳng với cầu thủ 19 tuổi cơ hội ra sân mùa này rất hạn chế vì sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyến đầu. Tuy nhiên, Endrick vẫn chọn ở lại Bernabeu, tin tưởng rằng thời điểm của mình sẽ đến. Song, sau chiến thắng 3-1 trước Villarreal cuối tuần trước, đó đã là trận thứ 5 liên tiếp anh không được vào sân phút nào.

Mùa đầu tiên của Endrick thực ra không tệ. Endrick ra sân 37 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn, nhiều hơn Vinicius (4 bàn) ở mùa đầu tiên, và ngang Rodrygo. Nhưng quãng nghỉ dài vì chấn thương khiến đà thăng tiến của anh bị cắt phăng. Dù nỗ lực phục hồi với cường độ cao, vết đau cũ tái phát trong chuyến tập huấn tại Florida, khiến Endrick ngồi ngoài đến tận tháng 9.

Sau khi bình phục, Endrick kết hôn với bạn gái lâu năm Gabriely Miranda, tận hưởng kỳ trăng mật ngắn tại Nhật Bản nhưng vẫn tuân thủ giáo án tập luyện riêng. Sức khỏe của Endrick hiện hoàn toàn ổn định, song việc chen chân vào đội hình của Alonso là thử thách lớn.

Endrick vẫn đang chờ khoảnh khắc bùng nổ đầu tiên mùa này, nhưng ở Madrid, thời gian là thứ xa xỉ.

Endrick trước cơ hội cứu sự nghiệp

Endrick có thể chuyển đến Juventus để tìm cơ hội thi đấu thường xuyên trước thềm World Cup 2026.

11 giờ trước

Hãy để Endrick chơi bóng

Gần 70% độc giả của AS khẳng định Endrick xứng đáng được thi đấu nhiều hơn, trong bối cảnh tài năng trẻ người Brazil vẫn ngồi dự bị suốt năm trận liên tiếp và mới chỉ chơi 14% tổng số phút của Real Madrid trong năm 2025.

23 giờ trước

Dấu chấm hết cho Endrick

HLV Xabi Alonso có những đánh giá kỹ lưỡng về đội hình hiện tại và được cho là đã gửi danh sách 5 cầu thủ không nằm trong kế hoạch lên Chủ tịch Florentino Perez.

11:00 10/10/2025

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Minh Nghi

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

HLV Kim Sang-sik muon thang dam Nepal hinh anh

HLV Kim Sang-sik muốn thắng đậm Nepal

20 phút trước 16:51 13/10/2025

0

Trước trận tái đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik muốn toàn đội phải ghi nhiều bàn hơn so với trận lượt đi.

