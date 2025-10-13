Chuyện gì đang xảy ra với Endrick?

Được kỳ vọng trở thành viên ngọc mới của Real Madrid, Endrick đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi đặt chân tới Santiago Bernabeu.

Endrick không đá trận nào cho Real trong 5 tháng qua.

Đã 154 ngày trôi qua kể từ lần cuối Endrick ra sân - trận gặp Sevilla hôm 18/5, và người hâm mộ bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang diễn ra với thần đồng người Brazil?

Sau mùa 2024/25, mọi thứ thay đổi chóng mặt ở Real Madrid. Carlo Ancelotti rời ghế huấn luyện, Xabi Alonso lên thay. Endrick hai lần dính chấn thương cơ, bỏ lỡ FIFA Club World Cup, và chưa thể tìm lại chỗ đứng giữa một hàng công chật chội. Anh nhận chiếc áo số 9 danh giá - biểu tượng thuộc về Di Stefano, Ronaldo Nazario hay Benzema, nhưng chỉ là trên ghế dự bị.

Theo The Athletic, Alonso nói thẳng với cầu thủ 19 tuổi cơ hội ra sân mùa này rất hạn chế vì sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyến đầu. Tuy nhiên, Endrick vẫn chọn ở lại Bernabeu, tin tưởng rằng thời điểm của mình sẽ đến. Song, sau chiến thắng 3-1 trước Villarreal cuối tuần trước, đó đã là trận thứ 5 liên tiếp anh không được vào sân phút nào.

Mùa đầu tiên của Endrick thực ra không tệ. Endrick ra sân 37 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn, nhiều hơn Vinicius (4 bàn) ở mùa đầu tiên, và ngang Rodrygo. Nhưng quãng nghỉ dài vì chấn thương khiến đà thăng tiến của anh bị cắt phăng. Dù nỗ lực phục hồi với cường độ cao, vết đau cũ tái phát trong chuyến tập huấn tại Florida, khiến Endrick ngồi ngoài đến tận tháng 9.

Sau khi bình phục, Endrick kết hôn với bạn gái lâu năm Gabriely Miranda, tận hưởng kỳ trăng mật ngắn tại Nhật Bản nhưng vẫn tuân thủ giáo án tập luyện riêng. Sức khỏe của Endrick hiện hoàn toàn ổn định, song việc chen chân vào đội hình của Alonso là thử thách lớn.

Endrick vẫn đang chờ khoảnh khắc bùng nổ đầu tiên mùa này, nhưng ở Madrid, thời gian là thứ xa xỉ.