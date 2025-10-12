Hãy để Endrick chơi bóng

Gần 70% độc giả của AS khẳng định Endrick xứng đáng được thi đấu nhiều hơn, trong bối cảnh tài năng trẻ người Brazil vẫn ngồi dự bị suốt năm trận liên tiếp và mới chỉ chơi 14% tổng số phút của Real Madrid trong năm 2025.

Endrick không được Real Madrid trọng dụng.

Từ niềm hy vọng được chờ đợi, Endrick giờ trở thành “người vô hình” ở Bernabeu. Sau khi bình phục chấn thương rách gân kheo phải gặp hồi tháng 5 - chấn thương khiến anh phải nghỉ tới 125 ngày - cầu thủ 19 tuổi đã trở lại danh sách thi đấu từ ngày 19/9.

Tuy nhiên, kể từ đó, năm trận đã trôi qua (gặp Espanyol, Levante, Atlético, Kairat Almaty và Villarreal), và cái tên Endrick vẫn chỉ xuất hiện… trên ghế dự bị.

Thực tế, trước giai đoạn chấn thương, anh cũng không được trọng dụng nhiều. Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2025, Endrick mới ra sân tổng cộng 699 phút, tương đương 14% thời gian thi đấu của Real Madrid.

Nếu tính cả hai trận cùng tuyển Brazil, con số cũng chỉ nhích lên 15%. Trong 54 trận của năm, anh chỉ góp mặt 22 trận, và có tới 9 trận chỉ chơi dưới 10 phút. Dưới thời HLV Xabi Alonso, con số này vẫn là 0.

Trong khi Mbappe vẫn chiếm suất đá chính tuyệt đối, vai trò dự phòng lại thuộc về Gonzalo - người được tin tưởng hơn trong những lần thay người gần đây. Khi được hỏi, Xabi Alonso giải thích: “Cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương dài, đang bắt nhịp lại. Endrick tập rất tốt trong ba tuần qua, nhưng tôi cần chọn thời điểm phù hợp. Rồi sẽ đến lúc cậu ấy được ra sân”.

Dẫu vậy, những con số thống kê lại “đòi quyền” cho Endrick. Mùa trước, anh ghi 7 bàn chỉ sau 847 phút, trung bình một bàn mỗi 121 phút - hiệu suất cực cao cho một tân binh tuổi teen. Anh từng ghi bàn trong bốn trận liên tiếp ở Cúp Nhà vua, cho thấy bản năng săn bàn tự nhiên và khả năng di chuyển thông minh trong vòng cấm.

Chính vì thế, tại Madrid, một phương án đang được xem xét: cho mượn Endrick vào tháng 1/2026 để anh được ra sân thường xuyên hơn - kiểu “du học bóng đá” nhằm tích lũy kinh nghiệm và duy trì phong độ trước thềm World Cup. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ Brazil lại muốn ở lại, chiến đấu để chứng minh mình xứng đáng khoác áo Real Madrid.

Hiện Endrick đã hoàn toàn bình phục, tập luyện bình thường cùng toàn đội và không còn nguy cơ tái phát. Điều duy nhất anh cần bây giờ là niềm tin từ HLV Xabi Alonso - và cơ hội để thể hiện trước khán giả Bernabéu.

Theo kết quả khảo sát của AS, gần 70% người hâm mộ muốn thấy Endrick ra sân nhiều hơn. Đó không chỉ là con số thống kê – mà là tiếng nói của khán giả, của niềm tin vào tương lai mà Real Madrid từng đặt cả kỳ vọng.