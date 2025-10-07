Bến đỗ bất ngờ mở ra với Endrick

West Ham United muốn mượn tiền đạo trẻ Endrick từ Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Endrick được trao cơ hội đến Premier League.

Kể từ khi chính thức gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2024, Endrick chưa thể tạo được dấu ấn lớn tại sân Bernabeu. Dù sở hữu tiềm năng to lớn, "truyền nhân Pele" mới chỉ có chưa đầy 500 phút thi đấu trên mọi đấu trường, chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị.

Theo Fichajes, Endrick bắt đầu lo ngại rằng việc không được ra sân thường xuyên có thể khiến anh bị HLV tuyển Brazil bỏ qua trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Chính vì vậy, một bản hợp đồng cho mượn, đặc biệt là tới một đội bóng tại Premier League, được xem là giải pháp hợp lý để giúp cầu thủ này phát triển và duy trì phong độ.

West Ham United, dưới sự dẫn dắt của HLV Julen Lopetegui, đang tìm kiếm sự bổ sung chất lượng cho hàng công sau chuỗi kết quả thất thường đầu mùa. Đội bóng thành London tin rằng Endrick, với tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng, sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để mang lại sức sống mới cho mặt trận tấn công.

Ngoài ra, việc thi đấu tại môi trường khắc nghiệt như Premier League cũng sẽ giúp tiền đạo trẻ này tích lũy kinh nghiệm quý giá và phát triển toàn diện hơn.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở phía Real Madrid. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia vẫn muốn giữ Endrick trong hệ thống để anh thích nghi dần với phong cách thi đấu của La Liga và học hỏi từ các đàn anh. Dù vậy, nếu cầu thủ người Brazil bày tỏ mong muốn được ra sân nhiều hơn, Real Madrid có thể xem xét cho mượn anh trong thời gian ngắn, không kèm điều khoản mua đứt.