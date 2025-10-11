Tình cảnh trái ngược của hai thần đồng bóng đá Brazil

Trong khi Estevao tỏa sáng rực rỡ, Endrick lại chịu cảnh dự bị và không có nhiều cơ hội thi đấu.

Estevao tỏa sáng rực rỡ. Ảnh: Reuters.

Hôm 10/10, Estevao ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Brazil trước Hàn Quốc ở trận giao hữu trên sân Seoul World Cup. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của tài năng trẻ này cho ĐTQG kể từ khi ra mắt. Trước đó, ngày 5/9, Estevao góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Brazil trước Chile tại vòng loại World Cup 2026.

Estevao đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp trong sự nghiệp. Ngày 4/10, anh góp công lớn với một pha lập công, đem về chiến thắng 2-1 cho Chelsea trước Liverpool tại Premier League.

Ở tuổi 18, Estevao được đá chính cả ở Premier League lẫn trong màu áo tuyển Brazil. Anh nhận sự tín nhiệm của HLV Carlo Ancelotti nhờ những màn trình diễn thuyết phục. Với lối chơi kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến, cầu thủ chạy cánh này liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, để lại ấn tượng mạnh mẽ dù chỉ mới khoác áo tuyển Brazil chưa lâu.

Neymar từng ca ngợi Estevao sau khi chứng kiến màn trình diễn của đàn em: "Tôi nghĩ Estevao là tài năng mới của bóng đá Brazil, một thiên tài chơi bóng".

Endrick ít được trao cơ hội thi đấu. Ảnh: Reuters.

Phong độ cao của Estevao trái ngược hoàn toàn với Endrick, người cũng từng được xem là thần đồng bóng đá Brazil ở tuổi 19. Cả hai từng khoác chung màu áo Palmeiras, nhưng Endrick sang châu Âu sớm hơn Estevao 1 năm. Hiện tại, Endrick lại không tạo được ấn tượng tốt bằng người đồng đội cũ.

Ở mùa này, Endrick chưa ra sân phút nào trong màu áo Real Madrid. Trong hệ thống chiến thuật của HLV Xabi Alonso, tiền đạo 18 tuổi bị đánh giá là chưa phù hợp. Mùa giải trước, Endrick chỉ đá chính 3 trận tại La Liga khi Carlo Ancelotti còn dẫn dắt Real Madrid.

Khi dẫn dắt tuyển Brazil, HLV Ancelotti không trọng dụng Endrick. Ở đợt tập trung tháng 10 này, sao trẻ của Real Madrid thậm chí không được triệu tập. Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Estevao, nhiều người hâm mộ không khỏi chạnh lòng cho Endrick.

Nếu không sớm cải thiện phong độ, khả năng Endrick bị gạch tên khỏi chiến dịch World Cup 2026 là hoàn toàn có thể xảy ra.

