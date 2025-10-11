FIFA điều tra vụ bê bối gây chấn động ở vòng loại World Cup châu Phi

Sáng 11/10, FIFA thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào đội tuyển Equatorial Guinea và kết quả có thể khiến quốc gia châu Phi này mất cơ hội dự World Cup 2026.

Equatorial Guinea bất ngờ bỏ thi đấu ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Chưa đầy 8 tháng nữa, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada. Trong khi nhiều đội tuyển đang gấp rút hoàn tất hành trình giành vé, Equatorial Guinea lại đứng trước nguy cơ bị loại vì những rắc rối bên ngoài sân cỏ.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), 9 đội đầu bảng giành vé trực tiếp tới Bắc Mỹ, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ bước vào vòng play-off. Equatorial Guinea hiện còn hy vọng dự play-off, nhưng tình thế có thể thay đổi hoàn toàn sau khi FIFA xác nhận điều tra vụ việc đội bóng này không đến Malawi thi đấu như lịch trình.

Trận đấu giữa Malawi và Equatorial Guinea, dự kiến diễn ra tại sân Bingu National (Lilongwe) vào ngày 9/10, bị hủy ngay trước giờ bóng lăn. Liên đoàn Bóng đá Malawi thông báo lý do là "sự cố di chuyển ngoài dự kiến" từ phía đối thủ. Tuy nhiên, những thông tin sau đó cho thấy vụ việc không đơn giản như vậy.

Equatorial Guinea còn nguyên cơ hội tranh vé play-off dự World Cup 2026.

Theo bài đăng trên tài khoản chính thức của Liên đoàn, các cầu thủ Equatorial Guinea bỏ phiếu quyết định không di chuyển vì lo ngại cho sức khỏe. Họ bị yêu cầu bay xuyên đêm và chỉ hạ cánh vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu.

Quyết định hủy chuyến đi dẫn đến việc HLV Juan Micha bị đình chỉ, trong khi Liên đoàn bóng đá nước này cáo buộc ông và các cầu thủ "thiếu tôn trọng nhân dân Equatorial Guinea".

Đây không phải lần đầu đội tuyển này dính bê bối ở vòng loại. Trước đó, họ bị xử thua 0-3 ở hai trận hồi tháng 11 năm ngoái sau khi FIFA xác định đội trưởng Emilio Nsue không đủ điều kiện thi đấu. Mặc dù sau đó Nsue được phép trở lại, vụ việc vẫn để lại vết gợn lớn trong hành trình của Equatorial Guinea.

Hiện tại, ủy ban kỷ luật của FIFA vào cuộc để xác định nguyên nhân thực sự khiến đội bóng không tới Malawi. Nếu kết luận cho thấy vi phạm quy định, Equatorial Guinea có thể bị xử thua, trừ điểm hoặc thậm chí loại khỏi vòng loại World Cup 2026. Đây là kết cục cay đắng cho tập thể từng được xem là "ngựa ô" của bóng đá châu Phi.