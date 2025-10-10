Kịch bản điên rồ ở vòng loại World Cup châu Phi

Tối 10/10, Bờ Biển Ngà tưởng chừng có vé World Cup sớm nhưng Gabon ngăn điều này xảy ra bằng màn lội ngược dòng ấn tượng với 4 bàn thắng của Aubameyang.

Aubameyang ghi 4 bàn, Gabon chưa cho Bờ Biển Ngà dự World Cup.

Tại bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Bờ Biển Ngà có 20 điểm, hơn Gabon 1 điểm. "Những chú voi" không gặp khó khăn để vùi dập Seychelles với tỷ số 7-0, trong đó 4 bàn được ghi ngay trong hiệp một.

Cùng giờ, Gabon bị Gambia dẫn 2-3 nhưng tạo nên kịch bản điên rồ khi thắng ngược 4-3 nhờ công của lão tướng Pierre-Emerick Aubameyang. Một mình anh ghi tới 4 bàn. Dù vậy, cựu tiền đạo Arsenal lại nhận thẻ đỏ ở phút 85, qua đó khiến Gabon tổn thất lực lượng ở lượt cuối.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục trên sân khách của Gabon khiến Bờ Biển Ngà chưa thể có vé dự World Cup. Sau 9 lượt đấu, Bờ Biển Ngà có 23 điểm, hơn Gabon 1 điểm, nhưng xếp trên nhờ hiệu số vượt trội (22 so với 11).

Ở lượt cuối, Bờ Biển Ngà phải thắng Kenya để giữ ngôi đầu. Trước đối thủ khó chịu, đại diện Tây Phi không được phép mắc sai lầm khi đã chạm một tay vào tấm vé dự giải đấu lớn nhất cấp đội tuyển quốc gia sau 12 năm.

Thế hệ vàng của những siêu sao đẳng cấp thế giới như Yaya Toure, Didier Drogba đã đi qua, "Những chú voi" giờ đây là tập thể gồm các cầu thủ đang thi đấu tại Pháp, Italy, Bồ Đào Nha, Bỉ. Dù vậy, thầy trò HLV Emerse Fae vẫn được đánh giá là ẩn số thú vị, nếu góp mặt tại World Cup diễn ra vào năm sau.

Xếp hạng bảng F.

Ở bảng B, với đội hình gồm toàn ngôi sao thi đấu cho các CLB nổi tiếng thế giới, Senegal chỉ cần chưa đầy 60 phút để định đoạt trận đấu với chủ nhà Nam Sudan.

Lần lượt Ismaila Sarr (29', 54'), Sadio Mane (46'), Nicolas Jackson (60'), Cherif Ndiaye (75') lập công, giúp "Sư tử Teranga" thắng đậm trên sân Juba. Kết thúc 9 lượt trận, Mane cùng đồng đội có 21 điểm, hơn Cộng hòa Congo 2 điểm. Ở lượt cuối, Senegal chỉ cần thắng đối thủ đứng áp chót bảng xếp hạng là Mauritania để giành vé đến World Cup 2026.

Xếp hạng bảng B.

Ngoài 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico, 17 đội tuyển sớm có vé dự World Cup gồm Australia, Nhật, Iran, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan (châu Á), Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria (châu Phi), Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (Nam Mỹ), New Zealand (châu Đại dương).