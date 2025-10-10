Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phong độ đáng báo động của Nhật Bản

  • Thứ sáu, 10/10/2025 21:16 (GMT+7)
  • 21:16 10/10/2025

Tuyển Nhật Bản sớm giành vé dự World Cup 2026, nhưng phong độ sa sút đáng báo động thời gian gần đây.

Nhật Bản trải qua 3 trận liên tiếp không biết thắng.

Tối 10/10, tuyển Nhật Bản vất vả cầm hòa Paraguay với tỷ số 2-2 ở trận giao hữu diễn ra tại Osaka. Dù được chơi trên sân nhà Panasonic Suita, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu cho thấy sự chệch choạc trong lối chơi và thiếu sắc bén trong tấn công.

Paraguay sớm vượt lên nhờ pha lập công của Miguel Almiron ở phút 24. Chỉ 5 phút sau, Koki Ogawa gỡ hòa cho "Samurai xanh" bằng cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Fernandez lúng túng phản lưới.

Sang hiệp hai, Nhật Bản tưởng như lật ngược tình thế khi Takumi Minamino sút tung lưới Paraguay, nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Phút 64, đội khách tái lập thế dẫn bàn khi Diego Gomez đánh đầu chuẩn xác. Phải chờ tới phút 90+4, tiền đạo vào sân thay người Ayase Ueda mới cứu thua cho Nhật bằng pha lao người đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp Nhật Bản không thắng, sau khi hòa Mexico 0-0 và thua Mỹ 0-2 trong loạt giao hữu với các đại diện châu Mỹ. Chuỗi kết quả nhạt nhòa không chỉ khiến đội bóng xứ Mặt trời mọc mất điểm trên bảng xếp hạng FIFA, mà còn phơi bày nhiều vấn đề trong đội hình.

4 ngày nữa, thầy trò Moriyasu sẽ đối đầu Brazil tại Tokyo. Đây là thử thách cực đại trong bối cảnh phong độ sa sút. "Samurai xanh" nguy cơ phải nhận một thất bại nặng nề khi đại diện Nam Mỹ vừa hủy diệt Hàn Quốc 5-0.

Son Heung-min đi vào lịch sử

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min, thiết lập cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ở trận giao hữu với tuyển Brazil tối 10/10.

46:2769 hôm qua

Brazil đè bẹp Hàn Quốc 5-0

Tối 10/10, tuyển Brazil có chiến thắng đậm nhất dưới thời Carlo Ancelotti khi hạ Hàn Quốc 5-0 ở trận giao hữu diễn ra tại châu Á.

46:2779 hôm qua

Bạn gái hơn 6 tuổi của cầu thủ Arsenal gây chú ý

Riccardo Calafiori - ngôi sao phòng ngự của Arsenal, dường như đang sống trong những ngày thăng hoa cả về sự nghiệp lẫn đường tình cảm.

47:2841 hôm qua

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

