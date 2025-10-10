Phong độ đáng báo động của Nhật Bản

Tuyển Nhật Bản sớm giành vé dự World Cup 2026, nhưng phong độ sa sút đáng báo động thời gian gần đây.

Nhật Bản trải qua 3 trận liên tiếp không biết thắng.

Tối 10/10, tuyển Nhật Bản vất vả cầm hòa Paraguay với tỷ số 2-2 ở trận giao hữu diễn ra tại Osaka. Dù được chơi trên sân nhà Panasonic Suita, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu cho thấy sự chệch choạc trong lối chơi và thiếu sắc bén trong tấn công.

Paraguay sớm vượt lên nhờ pha lập công của Miguel Almiron ở phút 24. Chỉ 5 phút sau, Koki Ogawa gỡ hòa cho "Samurai xanh" bằng cú dứt điểm uy lực khiến thủ môn Fernandez lúng túng phản lưới.

Sang hiệp hai, Nhật Bản tưởng như lật ngược tình thế khi Takumi Minamino sút tung lưới Paraguay, nhưng bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Phút 64, đội khách tái lập thế dẫn bàn khi Diego Gomez đánh đầu chuẩn xác. Phải chờ tới phút 90+4, tiền đạo vào sân thay người Ayase Ueda mới cứu thua cho Nhật bằng pha lao người đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp Nhật Bản không thắng, sau khi hòa Mexico 0-0 và thua Mỹ 0-2 trong loạt giao hữu với các đại diện châu Mỹ. Chuỗi kết quả nhạt nhòa không chỉ khiến đội bóng xứ Mặt trời mọc mất điểm trên bảng xếp hạng FIFA, mà còn phơi bày nhiều vấn đề trong đội hình.

4 ngày nữa, thầy trò Moriyasu sẽ đối đầu Brazil tại Tokyo. Đây là thử thách cực đại trong bối cảnh phong độ sa sút. "Samurai xanh" nguy cơ phải nhận một thất bại nặng nề khi đại diện Nam Mỹ vừa hủy diệt Hàn Quốc 5-0.