Son Heung-min đi vào lịch sử

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min, thiết lập cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ở trận giao hữu với tuyển Brazil tối 10/10.

Son Heung-min có nhiều trận ra sân nhất lịch sử tuyển Hàn Quốc.

Trận giao hữu trên sân Seoul World Cup khép lại với thất bại nặng nề 0-5 cho đội chủ nhà, nhưng vẫn mang dấu ấn lịch sử với cá nhân Son Heung-min. Anh chính thức trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Hàn Quốc nhiều nhất mọi thời đại.

Son có trận thứ 137 cho "Chiến binh Taegeuk", vượt qua hai huyền thoại Cha Bum-kun và Hong Myung-bo (cùng 136 trận) để độc chiếm kỷ lục. Đặc biệt, HLV Myung-bo chính là người chứng kiến học trò phá kỷ lục trên băng ghế chỉ đạo, tạo nên khoảnh khắc đầy biểu tượng trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

Dẫu vậy, cột mốc vĩ đại ấy lại được khắc ghi trong một buổi tối buồn. Trước sức mạnh vượt trội của Brazil, hàng thủ Hàn Quốc tan vỡ hoàn toàn, để Vinicius Junior và các đồng đội thoải mái phô diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp thế giới.

Son gần như bị cô lập trên hàng công, chỉ có vài pha xử lý mang tính cá nhân nhưng không cứu đội khỏi trận thua nặng nề nhất kể từ cuối năm 2022. Đó cũng là thất bại trước Brazil với tỷ số 1-4 tại kỳ World Cup diễn ra ở Qatar.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) dự kiến tổ chức lễ vinh danh đặc biệt cho Son trong trận gặp Paraguay ngày 14/10, nhằm ghi nhận hành trình gần 14 năm phụng sự tuyển quốc gia. Kể từ lần ra mắt năm 2010, Son ghi 53 bàn, mang băng đội trưởng qua 3 kỳ World Cup, và trở thành biểu tượng bóng đá lớn nhất Hàn Quốc trong thế kỷ 21.