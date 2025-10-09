Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vinicius cầu xin bạn gái quay lại

  Thứ năm, 9/10/2025 17:25 (GMT+7)
  • 17:25 9/10/2025

Tiền đạo người Brazil gửi tâm thư dài trên trang cá nhân sau khi bị phanh phui ồn ào tình ái.

"Ai cũng trải qua những khoảnh khắc giúp mình trưởng thành hơn. Gần đây, tôi nhận ra bản thân đã có những hành động không thể hiện con người tôi muốn trở thành, cũng như kiểu mối quan hệ tôi muốn xây dựng", Vinicius mở đầu tâm thư.

"Virginia là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ mẫu mực mà tôi luôn dành tình cảm sâu sắc. Kể từ khi quen nhau, cô ấy đã 3 lần bay sang Madrid, bỏ lại công việc và cuộc sống riêng chỉ để ở cạnh tôi. Dù chưa chính thức là một cặp, giữa tôi và Virginia luôn có sự gắn kết từ đáy lòng. Tôi đã thiếu quan tâm và cư xử không đúng mực khiến cô ấy thất vọng", ngôi sao của Real Madrid cho biết thêm.

"Tôi muốn xin lỗi công khai, bằng cả trái tim. Tôi hiểu rằng mối quan hệ chỉ thực sự tồn tại khi cả hai có sự tôn trọng, tin tưởng và thành thật. Tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ, không dối trá và không giả tạo", tiền đạo sinh năm 2000 khép lại tâm thư gửi bạn gái.

Vinicius ngoai tinh anh 1

Anna Silva (trái) tố Vinicius tán tỉnh cô và Virginia Fonseca cùng lúc.

Trước đó, hàng loạt tin nhắn được tiết lộ cho thấy Vinicius duy trì liên lạc với Anna Silva và một cô gái khác trong khi đang qua lại với Virginia Fonseca.

Theo các bức ảnh chụp màn hình, Anna và Vinicius tìm hiểu nhau từ tháng 8 đến tháng 9, gồm cả những tin nhắn thân mật, kế hoạch đi chơi và mâu thuẫn liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi.

Ngoài ra, trang LeoDias còn công bố các tin nhắn riêng tư giữa Vinicius và một người mẫu khác là Day Magalhaes. Cô gái 28 tuổi, sống tại Italy và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần nửa triệu người theo dõi trang Instagram.

