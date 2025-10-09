Real Madrid chọn Haaland thay Vinicius

Theo Diario Sport, Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Erling Haaland trong trường hợp không thể gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior.

Real sẵn sàng theo đuổi Haaland trong thời gian tới.

Ngôi sao người Brazil hiện yêu cầu bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, kèm mức lương khoảng 25 triệu euro mỗi mùa - con số ban lãnh đạo Madrid chưa sẵn sàng chấp thuận. Quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng mà chưa có bước tiến rõ rệt, khiến CLB buộc phải tính đến phương án khác.

Nếu mọi thứ không được giải quyết trước mùa hè năm sau, Real sẵn sàng bán đứt Vinicius để tránh mất trắng. Khi ấy, Florentino Perez và các cộng sự sẽ hướng sang Erling Haaland, chân sút chủ lực của Man City. Cầu thủ này được Chủ tịch Perez đánh giá cao.

Thực tế, Real từng theo sát Haaland trước khi anh cập bến CLB chủ sân Etihad năm 2022. Nội bộ "Los Blancos" tin rằng Haaland là mảnh ghép hoàn hảo cho kỷ nguyên tiếp theo của đội bóng Hoàng gia. Tiền đạo Na Uy bùng nổ tại Premier League với hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc càng củng cố nhận định này.

Trong khi đó, Vinicius vẫn là biểu tượng của thế hệ mới tại Madrid. Tuy nhiên, yêu cầu lương thưởng cao cùng mong muốn được đối xử như ngôi sao số một khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp. Đội bóng áo trắng hiểu rằng việc giữ chân cầu thủ người Brazil là ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng không muốn bị đặt vào thế yếu trên bàn thương lượng.

Một nguồn tin thân cận với Real tiết lộ: "CLB vẫn coi Vinicius là tương lai của dự án, nhưng nếu cầu thủ không muốn ở lại với những điều kiện hợp lý, Real sẵn sàng cho mọi kịch bản". Đáng chú ý, Saudi Arabia được cho là bến đỗ tiềm năng của Vinicius nếu rời Real.