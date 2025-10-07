Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real chọn sao 150 triệu euro thay Rodrygo

  Thứ ba, 7/10/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid hướng sự chú ý đến Desire Doue, cầu thủ chạy cánh phải đầy triển vọng của PSG.

Doue nằm trong tầm ngắm Real Madrid.

Theo Fichajes, HLV Xabi Alonso cùng tân binh Kylian Mbappe đều bày tỏ mong muốn với ban lãnh đạo Real Madrid về việc chiêu mộ Doue, xem anh là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch làm mới hàng công của “Los Blancos”.

Gia nhập PSG từ Rennes với mức phí chuyển nhượng lớn và hợp đồng kéo dài đến năm 2029, Doue nhanh chóng chứng minh giá trị. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội bóng thủ đô, anh để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng màn trình diễn chói sáng ở chung kết Champions League, ghi hai bàn và kiến tạo một bàn giúp PSG đánh bại Inter Milan. Phong độ ấn tượng khiến cầu thủ sinh năm 2005 trở thành cái tên được săn đón bậc nhất châu Âu.

Với Real Madrid, Doue là một phần cho tầm nhìn dài hạn của câu lạc bộ. Anh có thể chơi tốt ở cả hai cánh, thậm chí đảm nhận vai trò “số 9 ảo”, yếu tố mà Xabi Alonso đánh giá rất cao. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tin rằng sự kết hợp giữa Vinícius Jr - Mbappe - Doue, cùng với Franco Mastantuono trong vai trò dự bị, có thể tạo nên một hàng công giàu tốc độ, kỹ thuật và sức sáng tạo, đủ sức khuấy đảo mọi hàng thủ tại châu Âu.

Tuy nhiên, PSG không hề dễ dàng trong thương vụ này. Đội bóng Pháp xem Doue là hạt nhân trong dự án thể thao dài hạn. Mức giá mà PSG đặt ra lên tới 150 triệu euro, khiến đây có thể trở thành thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử Real Madrid.

Ngoài ra, để mở đường cho thương vụ Doue, đội bóng Hoàng gia nhiều khả năng phải bán Brahim Diaz hoặc Rodrygo, vừa để cân bằng tài chính vừa tạo không gian trong đội hình.

