Bê bối rúng động bóng đá Ai Cập, đồng đội Salah bị bỏ tù

  Thứ tư, 31/12/2025 09:49 (GMT+7)
Tiền vệ đội tuyển Ai Cập Ramadan Sobhi lĩnh án tù một năm liên quan đến vụ gian lận học thuật.

Ramadan Sobhi nhận án tù 1 năm vì gian lận trong thi cử.

Phán quyết khép lại vụ việc gây chấn động, khi Sobhi là gương mặt quen thuộc của bóng đá Ai Cập, từng thi đấu tại Premier League và góp công lớn giúp Pyramids giành chức vô địch CAF Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB ở mùa giải trước.

Cầu thủ 28 tuổi bị bắt giữ hồi tháng 7 khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, sau chuyến tập huấn trước mùa giải cùng Pyramids. Sobhi bị cáo buộc làm giả giấy tờ và nhờ người khác dự thi thay mình tại một học viện tư thục đào tạo du lịch - khách sạn thuộc tỉnh Giza, miền trung Ai Cập.

Những cáo buộc nhanh chóng được cơ quan điều tra vào cuộc, dẫn tới việc đưa vụ án ra xét xử.

Theo phán quyết của Tòa án Hình sự Giza, Sobhi và một bị cáo khác bị tuyên án một năm tù kèm lao động công ích. Bị cáo thứ 3 được tuyên trắng án, trong khi bị cáo thứ 4 nhận mức án 10 năm tù vắng mặt, nhưng đã bỏ trốn.

Luật sư của Sobhi chưa đưa ra bình luận sau khi bản án được công bố.

Rắc rối pháp lý này chưa phải là cú sốc duy nhất với Sobhi trong năm 2025. Vào tháng 11, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận cầu thủ này vi phạm quy định chống doping, qua đó áp đặt án treo giò lên tới 4 năm. Điều đó đồng nghĩa sự nghiệp đỉnh cao của Sobhi coi như khép lại.

Từ một ngôi sao từng được kỳ vọng, Sobhi giờ trải qua giai đoạn đen tối nhất sự nghiệp. Sobhi có 37 lần khoác áo tuyển Ai Cập, từng dự World Cup 2018.

Minh Nghi

