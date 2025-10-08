Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius

Hàng loạt tin nhắn được tiết lộ cho thấy Vinicius Junior duy trì liên lạc với Anna Silva và một cô gái khác trong khi đang tìm hiểu Virginia Fonseca.

Anna Silva (trái) tố Vinicius tán tỉnh cô và Virginia Fonseca cùng lúc.

Người mẫu Anna Silva vừa lên tiếng tố Vinicius "bắt cá 2 tay" trong một đoạn audio dài 4 phút. Cô cũng công khai các bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện, hé lộ khoảnh khắc thân mật xen lẫn mâu thuẫn giữa hai bên. Cầu thủ bị cáo buộc liên lạc với cô khi đang tán tỉnh Virginia Fonseca.

Theo các bức ảnh chụp màn hình, Anna và Vinicius tìm hiểu nhau từ tháng 8 đến tháng 9, gồm cả những tin nhắn thân mật, kế hoạch đi chơi và mâu thuẫn liên quan đến việc sắp xếp chuyến đi. Người mẫu thất vọng khi cảm thấy thiếu sự rõ ràng và quan tâm từ phía cầu thủ. Trong một đoạn tin nhắn, cô viết: "Tôi đã vượt quá giới hạn để làm bạn hài lòng, nhưng mọi thứ diễn ra ngược lại".

Anna khẳng định chỉ quyết định công khai các cuộc trò chuyện sau khi phát hiện Vinicius vẫn giữ liên lạc gần gũi với Virginia. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng và xung đột.

Trước thông tin này, Virginia khẳng định với trang LeoDias rằng cô và Vinicius chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu. "Chúng tôi chỉ mới quen biết thôi, không có gì nghiêm túc, và hiện tại cũng không còn gì nữa", Virginia tuyên bố.

Day Magalhaes là cô gái thứ 3 vướng vào mối quan hệ tình cảm ồn ào với Vinicius.

Ngoài ra, trang LeoDias còn công bố các tin nhắn riêng tư giữa Vinicius và một người mẫu khác là Day Magalhaes. Cô gái 28 tuổi, sống tại Italy và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần nửa triệu người theo dõi trang Instagram.

Theo các nguồn tin, cuộc trò chuyện giữa Vinicius và Day bắt đầu từ tháng 5, gồm nhiều biểu tượng cảm xúc, lời tán tỉnh và các cuộc gọi lúc nửa đêm. Thậm chí cô nàng tuyên bố sẽ chia sẻ thêm bí mật về Vinicius, mở ra khả năng có những tình tiết mới trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Vinicius cũng liên lạc với Day cùng thời điểm được đồn đoán đang yêu Virginia. Hiện cộng đồng mạng tò mò và quan tâm đến cả 3 cô gái vướng vào mối quan hệ lùm xùm với Vinicius.

Vụ việc khiến dư luận dậy sóng, tiếp tục dấy lên nhiều đồn đoán về đời sống cá nhân của cầu thủ, khi các mối quan hệ cá nhân dễ dàng bị lộ.