Mbappe, Vinicius rực sáng giúp Real chiếm ngôi đầu La Liga

  • Chủ nhật, 5/10/2025 04:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 5/10, Vinicius lập cú đúp, Mbappe ghi bàn trong trận thắng 3-1 của Real Madrid trước Villarreal ở vòng 8 La Liga.

Mbappe ghi bàn trong 9 trận liên tiếp ở mọi cấp độ.

Real Madrid nối dài chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 2 điểm nhiều hơn Barcelona. Ở vòng này, Barca sẽ phải làm khách trước Sevilla.

Sau thất bại cay đắng trong trận derby Madrid trước Atletico, Real bước vào cuộc tiếp đón Villarreal với quyết tâm khẳng định vị thế. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã áp đảo hoàn toàn. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng Arda Guler và đặc biệt là Franco Mastantuono đều phung phí, dù khung thành đối thủ đã rộng mở.

Villarreal, dù bị dồn ép, vẫn biết cách phản công sắc bén. Cơ hội rõ ràng nhất của họ đến từ Tani Oluwaseyi, nhưng Thibaut Courtois đã phản xạ xuất thần để cứu thua.

Chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Real Madrid đã phá vỡ thế bế tắc. Vinicius đột phá và tung cú sút khiến Santi Comesana lóng ngóng phá bóng phản lưới, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Cầu thủ người Brazil tiếp tục tỏa sáng khi mang về quả phạt đền ở phút 56 sau tình huống va chạm với Rafa Marin. Chính anh là người thực hiện thành công cú đá 11m.

Đội bóng Hoàng gia vẫn duy trì thế trận lấn lướt, nhưng Villarreal bất ngờ vùng lên. Phút 72, Georges Mikautadze tung cú sút xa tuyệt đẹp, không cho Courtois cơ hội cản phá. Tuy nhiên, hy vọng của “Tàu ngầm vàng” nhanh chóng tan biến khi Santiago Mourino nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Vinicius, khiến đội khách chỉ còn 10 người trên sân.

Tận dụng lợi thế hơn người, Real Madrid tung đòn kết liễu. Phút 81, Kylian Mbappe khẳng định đẳng cấp với pha phối hợp nhịp nhàng cùng Brahim Diaz trước khi dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 3-1. Đây là bàn thắng thứ 14 của tuyển thủ Pháp sau 10 trận trên mọi đấu trường.

Bảng xếp hạng La Liga.

Duy Anh

