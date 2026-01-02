Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trung vệ đắt nhất châu Á giờ ra sao

  • Thứ sáu, 2/1/2026 09:00 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Trung vệ người Hàn Quốc, Kim Min-jae, trở thành cái tên thu hút sự quan tâm lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Kim Min-jae chưa muốn rời Bayern.

Theo Sky Sports, Kim nhận được không ít sự chú ý trong thời gian qua. Fenerbahce là một trong những đội bóng bày tỏ sự quan tâm tới tuyển thủ Hàn Quốc. Trong khi tại Serie A, một số CLB hàng đầu cũng đang theo dõi sát tình hình của anh. Tuy nhiên, mọi động thái hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức thăm dò.

Bất chấp sự quan tâm từ nhiều phía, Kim được cho là đã từ chối tất cả lời tiếp cận và không có ý định rời Bayern trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mục tiêu của trung vệ 29 tuổi là tiếp tục gắn bó với đội bóng nước Đức ít nhất cho đến hết mùa giải, trước khi cân nhắc tương lai vào mùa hè.

Hợp đồng hiện tại của Kim với Bayern vẫn còn thời hạn đến năm 2028, giúp “Hùm xám” nắm lợi thế rất lớn trong mọi cuộc đàm phán chuyển nhượng.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn và hợp đồng dài hạn, mức lương của Kim cũng là rào cản đáng kể đối với các đội bóng muốn chiêu mộ anh. Hiện tại, trung vệ người Hàn Quốc hưởng mức thu nhập khoảng 9 triệu euro mỗi năm tại Bayern. Đây là con số vượt xa mặt bằng chung của nhiều CLB tại Serie A, đặc biệt ở vị trí trung vệ, trong bối cảnh các đội bóng Italy ngày càng thắt chặt chi tiêu vì khó khăn tài chính.

Kim gia nhập Bayern vào mùa hè năm 2023 với mức phí 57 triệu euro, sau mùa giải bùng nổ cùng Napoli, nơi anh đóng vai trò then chốt trong hành trình vô địch Serie A lịch sử của đội bóng miền Nam Italy. Thương vụ này cũng biến Kim trở thành trung vệ đắt giá nhất châu Á cho đến thời điểm hiện tại.

Duy Luân

kim min-jae kim min-jae hàn quốc bayern munich

