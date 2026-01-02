CĐV Liverpool bày tỏ sự thất vọng nhắm vào HLV Arne Slot sau trận hòa 0-0 trước Leeds United tại Anfield ở vòng 19 Premier League rạng sáng 2/1.

HLV Slot thay người gây phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu này, Liverpool áp đảo đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng lẫn số cú dứt điểm. Tuy nhiên, sự chắc chắn và kỷ luật của hàng phòng ngự Leeds khiến “The Kop” bế tắc trong suốt 90 phút.

Đáng chú ý, những quyết định nhân sự của HLV Arne Slot trong hiệp hai trở thành tâm điểm chỉ trích. Phút 66, chiến lược gia người Hà Lan rút Florian Wirtz để tung Cody Gakpo vào sân. Ngoài ra, Alexis Mac Allister và Milos Kerkez cũng được đưa vào nhằm gia tăng sức tấn công. Tuy nhiên, Gakpo gần như không để lại dấu ấn, liên tục đi bóng vào trung lộ nhưng không tạo ra đột biến.

Trong 10 phút cuối, Federico Chiesa và tài năng trẻ Rio Ngumoha mới được trao cơ hội. Điều này càng khiến người hâm mộ bất bình, khi cả hai đều là những cầu thủ chạy cánh thuần túy, được kỳ vọng có thể tạo ra khác biệt nếu vào sân sớm hơn.

Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện. Một CĐV viết: “Rút Wirtz khi đội cần bàn thắng rồi tung Gakpo vào sân, thật khó hiểu”. Người khác gay gắt hơn: “Cách Slot đối xử với Chiesa là đáng xấu hổ. Khi ông ấy rời đi, sẽ chẳng ai tiếc nuối”.

Không ít người cũng bày tỏ sự cảm thông cho Ngumoha, cầu thủ 17 tuổi chỉ được vào sân vài phút sau nhiều trận ngồi dự bị. “Cậu ấy chỉ được trao cơ hội khi HLV cần một phép màu”, một CĐV bình luận.

Dù gây thất vọng, trận hòa này vẫn giúp Liverpool đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và nới rộng khoảng cách lên ba điểm so với Chelsea.

