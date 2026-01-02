Kane giàu to

Harry Kane chứng tỏ bản thân là biểu tượng trên sân cỏ của bóng đá Anh, đồng thời sở hữu khối tài sản ấn tượng ngoài đời.

Kane kiếm bộn tiền. Ảnh: Reuters.

Theo các tài liệu tài chính mới được công bố, giá trị tài sản ròng của đội trưởng tuyển Anh hiện vượt mốc 100 triệu bảng, tương đương hơn 200.000 bảng cho mỗi bàn thắng mà anh ghi được trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Ngôi sao khoác áo Bayern Munich tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ về mặt tài chính kể từ khi lọt vào danh sách những người giàu nhất nước Anh do Sunday Times công bố hồi tháng 5 năm ngoái. Ở thời điểm ấy, khối tài sản của Kane được định giá ở mức 100 triệu bảng. Kể từ đó, dòng tiền vẫn không ngừng chảy vào các công ty do anh sở hữu.

Cụ thể, công ty khai thác bản quyền hình ảnh HK28 Limited của Kane được định giá hơn 11,4 triệu bảng vào cuối năm 2024. Bên cạnh đó, công ty đầu tư bất động sản của anh cũng sở hữu khối tài sản lên tới 15 triệu bảng. Riêng danh mục đầu tư tài chính cá nhân của Kane tăng mạnh, từ 2,8 triệu bảng năm 2023 lên 5,1 triệu bảng chỉ sau một năm.

Các công ty của Kane hiện nắm giữ hơn 700.000 bảng tiền mặt trong tài khoản. Trong năm tài chính gần nhất, tiền đạo người Anh nộp khoảng 566.000 bảng tiền thuế doanh nghiệp, cho thấy lợi nhuận trước thuế ước tính vào khoảng 2,3 triệu bảng.

Công ty của Kane phát triển nhanh chóng. Ảnh: Reuters.

Nguồn thu của Kane đến từ nhiều hợp đồng quảng cáo lớn với các thương hiệu toàn cầu như Nike, Mars hay hãng sản xuất giày Skechers. Ngoài ra, anh còn hợp tác với công ty thực phẩm Đức 3Bears Foods GmbH và xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm ngũ cốc của hãng này.

Một nguồn tin thân cận nhận định rằng hình ảnh “sạch”, sự chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng toàn cầu giúp Kane trở thành đối tác lý tưởng với hầu hết nhãn hàng lớn. Điều đó lý giải vì sao các công ty liên quan đến anh liên tục sinh lời trong những năm gần đây.

Tính đến nay, Kane ghi tổng cộng 489 bàn thắng trong màu áo các CLB như Leyton Orient, Leicester, Tottenham, Bayern Munich và đội tuyển Anh. Trung bình, mỗi bàn thắng của anh “đáng giá” hơn 204.000 bảng.

Hiện tại, Kane được cho là nhận mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần tại Bayern Munich. Với bản hợp đồng kéo dài bốn năm, tiền đạo người Anh có thể bỏ túi hơn 86 triệu bảng tiền lương trước khi hợp đồng đáo hạn.