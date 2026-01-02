Bóng đá Gabon sụp đổ

Thất bại tại cúp châu Phi không chỉ khiến Gabon bị loại, mà còn kéo theo quyết định chưa từng có: chính phủ đình chỉ đội tuyển quốc gia và loại bỏ những biểu tượng lớn nhất. Một cú sốc vượt xa khuôn khổ sân cỏ.

Thất bại của Gabon tại cúp châu Phi vượt qua ranh giới của một kỳ giải tệ hại. Nó biến bóng đá thành câu chuyện chính trị, quyền lực và trách nhiệm.

Khi chính phủ tuyên bố đình chỉ đội tuyển quốc gia “cho đến khi có thông báo mới”, giải thể ban huấn luyện và cấm hai trụ cột lớn nhất, thông điệp được gửi đi rất rõ ràng: thất bại này là không thể chấp nhận.

Một quyết định cứng rắn chưa từng có

Gabon rời giải trong tư thế đội bét bảng F, thua cả ba trận. Nhưng cú sập đáng nói nhất đến ở trận cuối gặp Bờ Biển Ngà. Dẫn 2-0, nắm lợi thế trong tay, rồi sụp đổ chỉ trong chưa đầy 50 phút.

Bàn gỡ của Jean-Phillippe Krasso trước giờ nghỉ, rồi hai nhát dao cuối trận của Evan Guessand và Bazoumana Traore, phơi bày một tập thể mong manh cả về chiến thuật lẫn tinh thần. Đó không còn là tai nạn. Đó là sự đổ vỡ có hệ thống.

Sau khi Gabon bị loại, tuyên bố của chính phủ được đọc trực tiếp trên truyền hình quốc gia. Ngôn từ lạnh lùng và không khoan nhượng. Đội tuyển bị đình chỉ. Ban huấn luyện bị giải thể. Pierre-Emerick Aubameyang và Bruno Ecuele Manga bị “loại khỏi đội tuyển quốc gia”.

Đây là quyết định hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Aubameyang không chỉ là một cầu thủ. Anh là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Gabon, là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển.

Ecuele Manga là đội trưởng, là người khoác áo đội tuyển nhiều nhất. Việc loại bỏ họ mang ý nghĩa trừng phạt hơn là chuyên môn.

Thông điệp của chính phủ rất rõ: danh tiếng không còn là lá chắn. Thành tích kém không thể được bao biện bằng quá khứ hay công lao. Nhưng đi kèm với đó là câu hỏi lớn: liệu một quyết định hành chính có thể chữa được căn bệnh bóng đá?

Việc giải thể ban huấn luyện cũng cho thấy niềm tin đã cạn. HLV Thierry Mayouma, cựu tuyển thủ quốc gia, rời ghế trong im lặng. Nhưng vấn đề của Gabon không chỉ nằm ở HLV. Nó là câu chuyện của cả hệ thống, từ quản trị, đào tạo đến cách sử dụng những ngôi sao lớn tuổi.

Biểu tượng sụp đổ và câu hỏi về trách nhiệm

Aubameyang không có một kỳ cúp châu Phi xuất sắc, nhưng cũng không thể gánh hết tội lỗi. Anh ghi bàn trong trận thua Mozambique, rồi vắng mặt ở trận cuối vì chấn thương đùi.

Ecuele Manga đá chính hai trận đầu, sau đó bị loại khỏi đội hình. Những chi tiết ấy cho thấy vấn đề không đơn giản là “cầu thủ thiếu nỗ lực”.

Thất bại của Gabon là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: đội hình già nua, thiếu chiều sâu, chiến thuật nghèo nàn và tâm lý dễ vỡ. Khi dẫn trước 2-0 mà vẫn thua ngược, đó là dấu hiệu của một tập thể không còn niềm tin vào chính mình.

Việc chính phủ chọn cách mạnh tay có thể xoa dịu cơn giận của dư luận trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, nó đặt ra rủi ro lớn. Đình chỉ đội tuyển quốc gia đồng nghĩa với việc cắt đứt quá trình phát triển, ảnh hưởng đến cầu thủ trẻ và các giải đấu quốc tế sắp tới.

Bóng đá không thể được tái thiết chỉ bằng mệnh lệnh. Nó cần kế hoạch, con người và thời gian.

Gabon từng rất gần với World Cup khi thắng 8/10 trận vòng loại nhưng vẫn thất bại vì một điểm. Cúp châu Phi lẽ ra là cơ hội cứu vãn.

Thay vào đó, nó phơi bày sự mong manh của một nền bóng đá phụ thuộc quá nhiều vào vài cá nhân. Khi các biểu tượng sụp đổ, khoảng trống để lại là rất lớn.

Câu hỏi sau cùng không phải là Aubameyang có xứng đáng bị loại hay không. Mà là: sau cú sốc này, Gabon sẽ xây lại bóng đá của mình theo cách nào? Nếu chỉ dừng ở trừng phạt và đình chỉ, bi kịch cúp châu Phi sẽ không phải hồi kết, mà là khởi đầu cho một chu kỳ sa sút dài hơn.