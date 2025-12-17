Cầu thủ vô danh gây sốt vì giống Ramos

Borja Diaz, cầu thủ có diện mạo giống trung vệ Sergio Ramos, đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Diaz có vẻ ngoài giống Ramos.

Ở trận thua 0-2 của Guadalajara trước Barcelona tại Cúp Nhà Vua rạng sáng 17/12, tâm điểm chú ý lại hướng về một cái tên trước đó ít được biết đến: Borja Diaz.

Ngay khi những hình ảnh và video của trận đấu được lan truyền trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ đã không khỏi bất ngờ khi phát hiện Diaz trông như “bản sao” của Sergio Ramos. Từ khuôn mặt, kiểu tóc, bộ râu cho đến dáng chạy và phong thái trên sân, tất cả đều khiến nhiều người phải thốt lên: “Thật không thể tin nổi!”.

Nhiều bình luận hài hước nhanh chóng xuất hiện. Một cổ động viên đùa rằng trung vệ huyền thoại người Tây Ban Nha đã “bí mật tái xuất” để đối đầu Barcelona trong màu áo đội bóng hạng ba Tây Ban Nha.

Vốn không phải là ngôi sao lớn, nhưng nhờ ngoại hình đặc biệt giống Ramos, Diaz đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Diaz bất ngờ nổi tiếng đúng vào thời điểm Ramos nói lời chia tay Monterrey tại giải VĐQG Mexico.

Diaz năm nay 35 tuổi, có thể thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công của Guadalajara. Trong sự nghiệp, anh chủ yếu khoác áo các CLB đang thi đấu ở các giải hạng dưới của bóng đá Tây Ban Nha.

