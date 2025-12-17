FPT Play công chiếu chung kết bóng đá nam SEA Games 33

Trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được FPT Play công chiếu tại 15 địa điểm trên 14 tỉnh thành cả nước.

Sau chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines, U22 Việt Nam xuất sắc tiến vào chung kết bóng đá nam SEA Games Thailand 2025 (SEA Games 33). Các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu U22 Thái Lan vào 19h30 ngày 18/12.

U22 Việt Nam tiến tới chung kết sau trận thắng thuyết phục U22 Philippines.

Trận đấu này được FPT Play tường thuật trực tiếp trên nền tảng, đồng thời tổ chức trình chiếu tại 15 địa điểm công cộng gồm quảng trường, công viên, trung tâm văn hóa tại Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Tháp. Sự kiện mở cửa từ 18h đến khi trận đấu kết thúc, chào đón tất cả người hâm mộ bóng đá đến check-in, tham gia hoạt động bên lề và xem bóng đá.

Đây là chuỗi hoạt động cộng đồng có quy mô lớn, được thực hiện nhằm mang đến cho người hâm mộ cơ hội hòa mình cùng không khí cháy bỏng trên trên sân Rajamangala, với màn hình LED khổ lớn được dựng sẵn ở mỗi địa điểm. Không chỉ mang đến hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, chuỗi sự kiện này giúp người hâm mộ tiếp thêm sức mạnh cho tuyển thủ U22 Việt Nam. Trước đó, FPT Play triển khai song song chiến dịch thu thập trực tuyến 10.000 lời chúc của người hâm mộ gửi đến đoàn thể thao Việt Nam tham gia SEA Games Thailand 2025.

Trận đấu sắp tới đánh dấu lần thứ 6 Việt Nam và Thái Lan đụng độ ở vòng chung kết bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games. Nếu giành chiến thắng, U22 Việt Nam tái lập chuỗi thành tích tốt tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Đội tuyển Việt Nam từng hai lần liên tiếp đoạt HCV năm 2019 và 2021 (thi đấu năm 2022).