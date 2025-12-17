Từ scandal Liên quân, U22 Việt Nam cần thận trọng

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trên sân Rajamangala hứa hẹn cân bằng và chỉ cần một quyết định sai lệch sẽ thay đổi kết quả.

Việt Nam cần phải chơi bản lĩnh trước Thái Lan.

Đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik, thử thách lớn nhất trong 90 phút sắp tới có lẽ không chỉ nằm ở 11 cầu thủ áo xanh trên sân, mà còn đến từ một "đối thủ vô hình" đáng sợ hơn nhiều: Công tác trọng tài trong bối cảnh không có VAR hỗ trợ, cộng hưởng với áp lực phải thắng bằng mọi giá của nước chủ nhà.

Cơn khát vàng khiến Thái Lan có thể bất chấp

Người Thái đang trải qua "cơn hạn hán" danh hiệu kéo dài đến khó tin tại đấu trường SEA Games. Đã 8 năm trôi qua kể từ lần gần nhất họ đứng trên bục cao nhất của bóng đá nam (năm 2017). Thất bại trong trận chung kết hai kỳ đại hội gần nhất (SEA Games 31 và 32) càng khiến niềm kiêu hãnh của "Voi chiến" bị tổn thương sâu sắc. Chính vì vậy, tại SEA Games 33 diễn ra trên sân nhà, mục tiêu giành Huy chương Vàng (HCV) đã trở thành mệnh lệnh bắt buộc.

Không chỉ bóng đá mà một áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai ban tổ chức và vận động viên Thái Lan với mục tiêu xô đổ kỷ lục số HCV mà đoàn Việt Nam lập tại SEA Games 31. Sự khao khát này lớn đến mức dư luận khu vực bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu "bất chấp tất cả" để đạt được mục đích của nước chủ nhà. Chúng ta được chứng kiến những scandal xấu xí trên thảm pencak silat cho thấy khát vàng đến cùng cực của người Thái.

Đỉnh điểm của sự tranh cãi đến từ bộ môn eSports (Thể thao điện tử). Vụ việc tuyển thủ Liên quân Mobile (RoV) của Thái Lan bị tố giác gian lận, sử dụng phần mềm thứ ba can thiệp vào trận đấu, dẫn đến việc bị loại khỏi giải là minh chứng rõ ràng nhất cho tâm lý "chiến thắng bằng mọi thủ đoạn". Sự việc này như một hồi chuông cảnh báo về tính tham vàng của chủ nhà, khiến người hâm mộ các môn thể thao khác, đặc biệt là bóng đá, không khỏi lo lắng.

Trong môn bóng đá nam, sự ưu ái dành cho chủ nhà dường như được toan tính kỹ lưỡng ngay từ khi trái bóng chưa lăn. Kết quả bốc thăm chia bảng "vô tình" đã đưa U22 Thái Lan vào một bảng đấu "nhẹ tựa lông hồng", khi họ chỉ phải đối đầu với những đối thủ yếu như Timor Leste và Singapore. Đến bán kết, Thái Lan cũng được lịch đấu xếp cho gặp đội yếu nhất.

Chưa dừng lại ở đó, trận bán kết gặp Malaysia hôm 15/12 là một ví dụ điển hình khác. Khi trận đấu mới trôi qua được 15 phút, cục diện đang cân bằng, trọng tài chính đã không ngần ngại rút thẻ vàng thứ hai đuổi cầu thủ Malaysia khỏi sân sau một lỗi va chạm ở khu vực giữa sân – một quyết định bị giới chuyên môn đánh giá là quá nặng tay và "khó coi". Tấm thẻ đỏ sớm đó đã bẻ gãy ý chí chiến đấu của Malaysia, dọn đường cho Thái Lan vào chung kết một cách thảnh thơi.

VĐV Thái Lan sẵn sàng chơi gian lận vì HCV.

Mối lo từ phần mềm thứ 3 là "vua áo đen"

Bước vào trận chung kết, U22 Việt Nam cần xác định rõ tâm thế: Chúng ta đang thi đấu trên sân khách, dưới sức ép của chủ nhà Thái Lan, và quan trọng nhất là không có sự hỗ trợ của công nghệ VAR (Video Assistant Referee). Tại các giải đấu lớn của FIFA hay AFC, VAR là "cán cân công lý" giúp hạn chế tối đa những quyết định sai lầm hoặc thiên vị. Nhưng tại SEA Games 33, quyền lực tối thượng vẫn nằm trong tay trọng tài chính và các trợ lý trên sân.

Bài học nhãn tiền từ trận bán kết của Malaysia là lời cảnh tỉnh đanh thép cho các hậu vệ Việt Nam. Trong một trận cầu "sinh tử" mà chủ nhà buộc phải thắng, những tình huống tranh chấp 50-50 sẽ trở thành "tử huyệt". Một pha tì đè hợp lệ của cầu thủ Việt Nam có thể bị thổi phạt, nhưng một pha vào bóng tương tự của Thái Lan có thể được bỏ qua.

Nguy hiểm nhất là các tình huống trong vòng cấm địa. Với áp lực từ khán đài và tâm lý muốn "bù đắp" cho chủ nhà, các trọng tài có thể rất nhạy cảm với những cú ngã của tiền đạo Thái Lan. Chỉ cần một tác động nhỏ, tiếng còi có thể vang lên, và khi không có VAR để xem lại, mọi nỗ lực của U22 Việt Nam sẽ đổ sông đổ bể.

Do đó, ban huấn luyện cần quán triệt tư tưởng thi đấu cực kỳ thận trọng cho các cầu thủ. Sự tỉnh táo, cái đầu lạnh là yêu cầu tiên quyết. Các cầu thủ cần hạn chế tối đa các động tác thừa, các pha xoạc bóng mạo hiểm ở khu vực 16m50 hay những phản ứng thái quá với trọng tài, điều có thể dẫn đến những thẻ phạt không đáng có như cách Malaysia đã phải nhận.

Đánh bại U22 Thái Lan về mặt chuyên môn đã khó, vượt qua cả những tác động ngoại cảnh từ "phần mềm thứ 3" mang tên trọng tài còn khó khăn gấp bội. Để giành tấm HCV, U22 Việt Nam sẽ cần học đội Liên quân mobile: Chấp đối thủ dùng "phần mềm thứ 3" điều khiển để thắng trên chân.