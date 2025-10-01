Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius nổi nóng với Mastantuono, không phải Xabi Alonso

  • Thứ tư, 1/10/2025 19:36 (GMT+7)
Vinicius Junior lại gây chú ý với thái độ nóng nảy khi Real Madrid thắng Kairat 5-0 thuộc lượt trận thứ hai League Phase, Champions League rạng sáng 1/10.

Vinicius (áo trắng) chưa có phong độ tốt mùa này.

Nhưng lần này, sự tức giận của ngôi sao người Brazil không nhắm vào HLV Xabi Alonso mà hướng về đồng đội trẻ Franco Mastantuono.

Trong hiệp hai, hàng loạt tình huống trên sân khiến Vinicius "bốc hỏa". Đầu tiên, Arda Guler chuyền cho Kylian Mbappe thay vì Vinicius đang ở vị trí thuận lợi, dẫn đến pha dứt điểm bị thủ môn Kairat cản phá. Vinicius lập tức thể hiện sự khó chịu bằng những động tác tay rõ rệt.

Đỉnh điểm căng thẳng đến ở cuối hiệp, khi Mastantuono có bóng trong vùng cấm sau đường chọc khe của Mbappe. Tiền vệ trẻ chọn dứt điểm thay vì chuyền ngang cho Vinicius đang băng vào trống trải. Cú sút bị thủ môn đối phương cản phá, còn Vinicius thì bùng nổ giận dữ, trách móc đàn em ngay trên sân.

Chỉ ít phút sau, Vinicius bị thay ra với vẻ mặt nặng trĩu khi tiến về băng ghế dự bị. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người lầm tưởng đây là phản ứng với quyết định của HLV Xabi Alonso.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh chóng làm rõ: "Không phải là phản ứng tiêu cực. Hôm nay không có chuyện gì cả. Những gì Vini nói không phải lời phàn nàn, chỉ là một nhận xét mà chúng tôi đều hiểu".

Sự việc cho thấy Vinicius chưa có khởi đầu mùa giải thuận lợi, cả về phong độ lẫn tâm lý. Khi Real Madrid thăng hoa nhờ Mbappe, Vinicius cần sớm tìm lại sự cân bằng nếu không muốn trở thành cái bóng mờ trong tập thể toàn sao của Alonso.

Hà Trang

