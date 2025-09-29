Đề nghị 200 triệu euro làm rung chuyển Real Madrid

Al-Hilal gửi đến Bernabeu lời đề nghị khổng lồ trị giá 200 triệu euro dành cho Vinicius.

Saudi Pro League sẵn sàng chi bộn tiền để đưa về Vinicius.

Theo Fichajes, việc Al-Hilal muốn có Vinicius không còn dừng ở mức đồn đoán. Nội bộ Real Madrid cũng thực sự cân nhắc một cách nghiêm túc lời đề nghị từ đối tác Saudi Pro League.

Al-Hilal, đội bóng được hậu thuẫn bởi Quỹ đầu tư công Saudi Arabia, tỏ rõ tham vọng biến Vinicius thành biểu tượng mới của giải đấu, không chỉ với vai trò một chân sút hàng đầu mà còn là gương mặt đại diện trên phạm vi toàn cầu.

Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào những siêu sao, đội bóng thủ đô Riyadh coi đây là bước đi trọng điểm để tiếp tục nâng tầm giải đấu, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ quốc tế.

Về phía Real Madrid, tình thế lại phức tạp hơn. Ban đầu, "Los Blancos" coi Vinicius là cái tên không thể đụng tới, minh chứng là điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro cùng thời hạn gắn bó đến năm 2027.

Tuy nhiên, khoản tiền 200 triệu euro, con số chỉ xếp sau thương vụ Neymar sang PSG, khiến ban lãnh đạo CLB phải suy tính. Khoản phí chuyển nhượng này mở ra cơ hội tái thiết đội hình và củng cố các vị trí trọng yếu cho đội bóng thành Madrid.

Câu chuyện không chỉ dừng ở khía cạnh thể thao, mà còn mang tính chiến lược và truyền thông. Al-Hilal chuẩn bị sẵn kịch bản để biến Vinicius thành đại sứ toàn cầu cho bóng đá Saudi Arabia, sau khi Cristiano Ronaldo giải nghệ. Đây là kịch bản đủ sức hấp dẫn với bất kỳ cầu thủ nào.