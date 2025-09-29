Mbappe cô đơn

Real Madrid đang tận hưởng khởi đầu ấn tượng dưới thời Xabi Alonso, nhưng thất bại 2-5 trước Atlético Madrid lột trần sự thật đáng lo ngại: đội bóng Hoàng gia đang phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Kylian Mbappe.

Một mình Kylian Mbappe là không đủ với Real Madrid.

Trước trận derby, bầu không khí ở Bernabeu hừng hực niềm tin. "Los Blancos" toàn thắng tại La Liga, mở màn Champions League suôn sẻ, và người hâm mộ bắt đầu tin vào một chu kỳ thống trị mới. Nhưng cú sảy chân cay đắng tại Metropolitano gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy, Real Madrid vẫn tồn tại những vết nứt khó che giấu.

Xabi Alonso mang đến sự tươi mới: pressing quyết liệt, nhịp tấn công nhanh, khát khao áp đặt lối chơi. Nhưng càng thắng, Real Madrid càng phơi bày sự thật rằng họ đang sống nhờ vào đôi chân và bản năng sát thủ của một người - Mbappe.

Mbappe - cỗ máy ghi bàn phi thường

Con số biết nói. Sau 8 trận chính thức mùa này, Real Madrid ghi 18 bàn, trong đó Mbappe đóng góp tới 10. Chỉ duy nhất trước Mallorca, anh không “nổ súng”. Ở La Liga, 8 bàn thắng đến từ 24 cú dứt điểm, nghĩa là cứ ba lần ra chân, anh lại mang về một bàn thắng - hiệu suất gần như phi lý trong môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.

Điều đáng bàn là phía sau Mbappe, sự hỗ trợ quá khiêm tốn. Ngoài anh, chỉ có bốn cầu thủ khác ghi bàn: Güler, Militão, Vinícius và Mastantuono. Một thống kê khiến người hâm mộ không khỏi giật mình khi nhớ rằng đây là Real Madrid - đội bóng từng tự hào sở hữu nhiều mũi nhọn cùng tỏa sáng.

Mbappe đang cô đơn tại Real Madrid.

Trước Atletico, Mbappe vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng. Nhưng Real Madrid thua đậm. Điều đó cho thấy vấn đề nằm ở tập thể. Tuyến giữa không kiểm soát nổi trận đấu: Tchouameni thiếu ổn định, còn Valverde phải gồng gánh quá nhiều ở biên. Khi bóng không đến được chân tiền đạo, ngay cả Mbappe cũng trở nên đơn độc.

Hàng thủ lại phơi bày sự mong manh. Những khoảng trống bị khai thác triệt để, để rồi mọi nỗ lực của hàng công trở thành vô nghĩa. Băng ghế dự bị, dù có chất lượng, cũng không đem lại giải pháp. Xabi Alonso thử xoay chuyển, nhưng thay đổi của ông chỉ khiến Real Madrid thêm bế tắc.

Nghịch lý trắng đen

Mbappe được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo để tái sinh một “dải ngân hà” mới. Anh đáp lại bằng phong độ hủy diệt, trở thành điểm sáng trong mọi trận đấu. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ: càng có Mbappe, Real càng phụ thuộc.

Một đội bóng lớn không thể đặt số phận vào một ngôi sao, dù đó là Mbappe. Barcelona từng sa vào bi kịch ấy thời Messi: Leo ghi bàn liên tục, nhưng sự thiếu san sẻ khiến Barca dễ gục ngã khi đối diện đối thủ cứng cựa. Real Madrid hôm nay đang lặp lại vòng xoáy đó.

Xabi Alonso hiểu rõ vấn đề. Ông cần một Real Madrid đa dạng hơn, nơi Vinicius lấy lại sự bùng nổ, Güler dám gánh vai trò sáng tạo, và tuyến giữa đủ bản lĩnh để kiểm soát nhịp độ. Để làm được, Alonso phải mạnh dạn xoay vòng, trao niềm tin cho các tài năng trẻ, đồng thời siết chặt tính kỷ luật trong phòng ngự.

Với Mbappe, Real có một siêu vũ khí. Nhưng để tranh bá ở La Liga và Champions League, họ cần cả một hệ sinh thái xoay quanh anh, chứ không phải chỉ trông đợi vào những khoảnh khắc thiên tài của số 10.

Trận derby không chỉ là thất bại, mà còn là lời cảnh tỉnh. Real Madrid sở hữu một trong những chân sút xuất sắc hành tinh, nhưng chưa có tập thể đủ mạnh để nâng tầm anh. Mbappe vẫn ghi bàn, vẫn rực rỡ, nhưng anh đang cô độc. Và nếu Alonso không sớm tìm ra lời giải, cả mùa giải tưởng chừng hoàn hảo của Real có thể sụp đổ trên đôi vai của một cá nhân.