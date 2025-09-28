Khoảnh khắc xấu hổ của Mbappe

Tiền đạo sinh năm 1998 có pha ăn vạ trong trận derby Madrid diễn ra vào đêm 27/9.

Mbappe ngã vờ.

Phút 43 trận đấu trên sân Metropolitano, Kylian Mbappe xâm nhập vòng cấm Atletico Madrid. Thủ quân tuyển Pháp vượt qua sự truy cản của Pablo Barrios nhưng bất ngờ ngã ra sân, dù chưa chịu tác động của Marcos Llorente.

Mbappe muốn có phạt đền, nhưng pha ngã vờ của anh không thể qua mắt trọng tài chính. Tiền đạo sinh năm 1998 may mắn không phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

"Cú tắc bóng bluetooth với Mbappe", một CĐV bình luận hài hước. "Mbappe nghĩ VAR không tồn tại chăng?", người thứ 2 tự hỏi. "Một khoảnh khắc đáng xấu hổ", fan thứ 3 lên tiếng.

Mbappe nối dài phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ 10 cho Real Madrid ở mùa giải năm nay. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để giúp "Los Blancos" tránh khỏi thất bại tủi hổ 2-5 ở trận derby.

Ở bên kia chiến tuyến, Julian Alvarez tỏa sáng rực rỡ. Cú đúp ở các phút 51 và 64 của chân sút người Argentina chính là bước ngoặt lớn của trận đấu, giúp Atletico Madrid có chiến thắng đậm khó tin. Theo Opta, đây là lần đầu tiên sau 75 năm, "Rojiblancos" mới lại ghi 5 bàn vào lưới đối thủ cùng thành phố.

Real Madrid đứt mạch thắng từ đầu mùa và đứng trước nguy cơ bị Barcelona vượt mặt ở vòng đấu này, nếu thầy trò HLV Hansi Flick giành chiến thắng trước Real Sociedad vào đêm 28/9.