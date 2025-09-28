Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khoảnh khắc xấu hổ của Mbappe

  • Chủ nhật, 28/9/2025 07:11 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền đạo sinh năm 1998 có pha ăn vạ trong trận derby Madrid diễn ra vào đêm 27/9.

Mbappe ngã vờ.

Phút 43 trận đấu trên sân Metropolitano, Kylian Mbappe xâm nhập vòng cấm Atletico Madrid. Thủ quân tuyển Pháp vượt qua sự truy cản của Pablo Barrios nhưng bất ngờ ngã ra sân, dù chưa chịu tác động của Marcos Llorente.

Mbappe muốn có phạt đền, nhưng pha ngã vờ của anh không thể qua mắt trọng tài chính. Tiền đạo sinh năm 1998 may mắn không phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.

"Cú tắc bóng bluetooth với Mbappe", một CĐV bình luận hài hước. "Mbappe nghĩ VAR không tồn tại chăng?", người thứ 2 tự hỏi. "Một khoảnh khắc đáng xấu hổ", fan thứ 3 lên tiếng.

Mbappe nối dài phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ 10 cho Real Madrid ở mùa giải năm nay. Dù vậy, chừng đó là chưa đủ để giúp "Los Blancos" tránh khỏi thất bại tủi hổ 2-5 ở trận derby.

Ở bên kia chiến tuyến, Julian Alvarez tỏa sáng rực rỡ. Cú đúp ở các phút 51 và 64 của chân sút người Argentina chính là bước ngoặt lớn của trận đấu, giúp Atletico Madrid có chiến thắng đậm khó tin. Theo Opta, đây là lần đầu tiên sau 75 năm, "Rojiblancos" mới lại ghi 5 bàn vào lưới đối thủ cùng thành phố.

Real Madrid đứt mạch thắng từ đầu mùa và đứng trước nguy cơ bị Barcelona vượt mặt ở vòng đấu này, nếu thầy trò HLV Hansi Flick giành chiến thắng trước Real Sociedad vào đêm 28/9.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Siêu phẩm của Alvarez nhấn chìm Real

Tối 27/9, Julián Alvarez tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng của mình khi lập cú đúp giúp Atletico Madrid hạ Real Madrid 5-2 trên sân nhà Riyadh Air Metropolitano ở vòng 7 La Liga.

13 giờ trước

Duy Anh

derby Madrid Kylian Mbappe Madrid Real Mbappe

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Man City khong de bi ha be hinh anh

Man City không dễ bị hạ bệ

5 phút trước 10:30 28/9/2025

0

Sau tháng 8 đầy lo âu, Manchester City bước sang tháng 9 với nhiều ánh mắt nghi ngờ. Nhưng Pep Guardiola đã một lần nữa chứng minh: đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng tái sinh của nhà vô địch.

Son Heung-min lam nen lich su hinh anh

Son Heung-min làm nên lịch sử

8 phút trước 10:26 28/9/2025

0

Sáng 28/9, Son Heung-min lập cú đúp giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại St. Louis City với tỷ số 3-0 ở vòng 32 MLS.

Trong tai lai khien Premier League day song hinh anh

Trọng tài lại khiến Premier League dậy sóng

15 phút trước 10:19 28/9/2025

0

Cựu "vua áo đen" Keith Hackett chỉ trích trọng tài và VAR khi công nhận bàn thắng của Liverpool ở trận thua Crystal Palace 1-2 thuộc vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý