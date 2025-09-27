Siêu phẩm của Alvarez nhấn chìm Real

Tối 27/9, Julián Alvarez tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng của mình khi lập cú đúp giúp Atletico Madrid hạ Real Madrid 5-2 trên sân nhà Riyadh Air Metropolitano ở vòng 7 La Liga.

Alvarez đang thăng hoa.

Không thể cản Alvarez. Cú đúp ở các phút 51 và 64 của chân sút người Argentina chính là bước ngoặt lớn của trận đấu, giúp Atletico Madrid có chiến thắng đậm khó tin 5-2 ở trận derby thủ đô.

Ngay đầu trận, hai đội đã chủ động đôi công. Atletico có pha dứt điểm đầu tiên nhờ nỗ lực của Alvarez, nhưng Real sau đó đáp trả với pha bóng của Mbappe. Phút 15, Giuliano Simeone có đường tạt bóng chuẩn xác để trung vệ Robin Le Normand bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0.

Thành quả xứng đáng cho chủ nhà khi họ nhập cuộc tốt hơn đối thủ. Song, Real cho thấy họ vẫn là đội bóng với những cá nhân xuất chúng. Từ các phút 26 đến 37, Mbappe và Guler ghi liền hai bàn để giúp Real dẫn ngược 2-1.

Tuy nhiên, đây là một trận đấu Atletico chơi quá hay, đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Sorloth và Alvarez. Phút 48+3, Sorloth có pha chọn vị trí rồi dứt điểm bằng đầu mạnh mẽ, gỡ hòa 2-2 cho Atletico.

Real Madrid đại bại ở derby thủ đô với Atletico.

Ngay đầu hiệp hai, phút 51 Guler mắc sai lầm trong tình huống phòng ngự của Real Madrid, khi anh vào bóng nguy hiểm với Nico González trong vùng cấm đội nhà. Từ chấm 11 m, Alvarez sút phạt đền thành công nâng tỷ số lên 3-2 cho Atletico.

Phút 64: Alvarez để lại siêu phẩm với pha đá phạt đẹp mắt ngoài vùng cấm, đưa bóng vượt qua tầm với Courtois nâng tỷ số lên 4-2. Đây là bàn thắng thứ 5 của chân sút người Argentina chỉ sau 2 trận, giúp Atletico nắm lợi thế lớn.

Đến phút bù giờ 90+5, Griezmann tung đòn kết liễu khi ghi bàn từ pha phản công, nhấn chìm đội khách với tỷ số 5-2. Real nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay, nhưng vẫn giữ ngôi đầu La Liga. Trong khi đó, Atletico leo lên vị trí thứ 4 với 6 điểm kém chính "Los Blancos".

Đội hình xuất phát và sơ đồ chiến thuật hai đội:

Thống kê đáng chú ý:

- Real Madrid chưa từng thắng Atletico tại La Liga kể từ tháng 9/2022.

- Real Madrid mới 2 lần thắng Atletico trên sân khách kể từ tháng 11/2016.

- Real Madrid đang thể hiện phong độ hoàn hảo với 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 6 trận toàn thắng tại La Liga cùng trận ra quân ở Champions League trước Marseille.

- Atletico chỉ thắng 2 trong 6 trận vừa qua, nhận 7 bàn thua – tỷ lệ cao nhất kể từ mùa 2018.