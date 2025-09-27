AFC lên tiếng sau án phạt của Malaysia

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến quyết định kỷ luật của FIFA dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch.

“AFC ghi nhận quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố vào ngày 26/9 liên quan đến LĐBĐ Malaysia (FAM) và một số cầu thủ nhập tịch liên quan đến hành vi vi phạm Bộ quy tắc Kỷ luật của FIFA. AFC thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề này và những tác động tiềm ẩn của quyết định này đối với các giải đấu của mình. AFC sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình theo các quy định hiện hành sau khi quá trình điều tra của FIFA hoàn tất”, trang chủ của AFC phát đi thông báo tối 27/9.

Tối 26/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm Bộ quy tắc Kỷ luật. Đây được xem là cú sốc lớn với bóng đá Malaysia trong bối cảnh các cầu thủ này đóng vai trò trụ cột ở đội tuyển quốc gia.

Trước tình hình này, AFC cho biết đã ghi nhận đầy đủ thông tin. AFC khẳng định sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình dựa trên các quy định hiện hành, sau khi FIFA hoàn tất quá trình điều tra. Liên đoàn cũng nêu rõ sẽ không bình luận về chi tiết vụ việc, bởi đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC.

“AFC không bình luận về các cuộc điều tra và quá trình điều tra đã hoàn tất hoặc đang diễn ra. Điều này chỉ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC. AFC sẽ đưa ra thông báo chính thức về việc ra án phạt với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch sau khi FIFA có kết luận cuối cùng”, AFC nhấn mạnh.

Vụ việc xoay quanh nhóm 7 cầu thủ nhập tịch được FAM sử dụng trong thời gian qua. Nếu kết luận cuối cùng khẳng định các cầu thủ này không đáp ứng điều kiện về quốc tịch và quy định chuyển đổi đội tuyển, tuyển Malaysia có thể đối diện nguy cơ bị tước kết quả ở một số giải đấu quốc tế gần đây.

Thông báo từ AFC cho thấy liên đoàn này đang chờ đợi bước đi tiếp theo từ FIFA trước khi đưa ra biện pháp xử lý liên quan đến các giải đấu cấp châu lục.