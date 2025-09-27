FAM tự kéo bóng đá Malaysia xuống bùn

Trên FreeMalaysiaToday, cây bút Frankie D’Cruz có bài bình luận đầy gay gắt, thẳng thắn chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia sau vụ bê bối gian lận liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch.

FIFA phạt 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

FIFA vừa công bố án phạt chưa từng có: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 1,9 triệu RM, bảy cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu toàn cầu trong 12 tháng vì gian lận hồ sơ. Đó không chỉ là một cú đấm vào niềm tự hào bóng đá Malaysia, mà còn là vết nhơ khó gột rửa trong lịch sử khu vực.

Từ chiến thắng 4-0 đến nỗi nhục quốc gia

Ngày Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, hàng triệu người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui. Thế nhưng, ký ức ấy giờ đây chỉ còn được nhắc tới như “một chiến thắng trong đôi giày gian lận”. Niềm hân hoan ngắn ngủi đã biến thành sự nhục nhã kéo dài.

Làm giả giấy tờ để đưa cầu thủ vào màu áo quốc gia không thể được biện minh là “sai sót hành chính”. Đây là sự dối trá có chủ ý, là sự phản bội công sức của biết bao thế hệ cầu thủ đã đổ mồ hôi, nước mắt để bảo vệ màu cờ sắc áo một cách trung thực.

Điều cay đắng nhất là hậu quả không chỉ dừng ở cầu thủ hay FAM, mà rơi thẳng vào vai người dân. Khoản phạt 1,9 triệu RM sẽ được chi trả từ ngân sách - tức là từ tiền thuế của dân. Trong khi đó, họ đã và đang nuôi sống sân vận động, học viện bóng đá, và cả bộ máy quan chức chịu trách nhiệm cho vụ bê bối này.

Thay vì đầu tư cho tương lai, tiền thuế nay lại dùng để “bù đắp” cho sai lầm của những kẻ chọn lối tắt. Đây không đơn thuần là sự yếu kém quản lý, mà là một hành vi bất lương được tài trợ bằng công quỹ.

Vụ bê bối không nổ ra trong một đêm. Nó là hệ quả của một văn hóa bóng đá bệnh hoạn: sùng bái thành tích ngắn hạn, coi thường quá trình dài hơi. Thay vì xây dựng học viện, đào tạo HLV và nuôi dưỡng cầu thủ trẻ, FAM chọn con đường nhập tịch ồ ạt.

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia đang vướng bê bối.

Trong trận thắng Việt Nam, 9/11 cầu thủ ra sân là nhập tịch, năm người trong số đó chỉ được thông qua vài giờ trước giờ bóng lăn. Giờ đây, FIFA khẳng định những sự “thông qua” đó được dựng lên từ dối trá. FAM đã không đào tạo cầu thủ, mà đào tạo… giấy tờ giả.

Họ không rèn nên nhà vô địch, mà rèn con dấu. Và bằng cách đó, FAM phản bội niềm tin của cả một dân tộc.

Bóng ma Timor-Leste

Malaysia không phải là kẻ đầu tiên vướng vào bê bối này. Đông Timor từng bị loại khỏi Asian Cup vì làm giả giấy khai sinh cho cầu thủ Brazil. Khi đó, Malaysia và nhiều nước khác đã không tiếc lời châm biếm. Giờ đây, chính họ đứng chung hàng ngũ ô nhục.

Và cơn ác mộng chưa dừng lại. AFC đang chờ phán quyết cuối cùng của FIFA trước khi hành động. Malaysia hoàn toàn có thể bị tước quyền dự Asian Cup 2027, giải đấu mà họ đã chờ đợi từ lâu. Nếu viễn cảnh ấy xảy ra, sự nhục nhã sẽ còn vượt xa mọi án phạt tài chính.

Trước sóng gió, FAM ra thông cáo, khẳng định đã hành động “với thiện chí và minh bạch”, rằng FIFA từng phê chuẩn cầu thủ và sẽ kháng cáo. Nhưng người hâm mộ không còn tin. Minh bạch không nằm trong giấy tờ giả. Kháng cáo không xóa được dối trá.

Đây không còn là thời điểm để viết thông cáo báo chí. Đây là lúc để từ chức. Toàn bộ ban lãnh đạo FAM phải ra đi - không phải sau điều tra, không phải trong vài tháng, mà ngay lập tức.

Khả năng cao Malaysia sẽ bị phạt nặng.

Căn bệnh là hệ thống, không phải cá nhân. Một vài vật tế thần không thể che giấu sự mục ruỗng. Nếu ban lãnh đạo không tự rút lui, người hâm mộ, các CLB và hiệp hội địa phương phải buộc họ ra đi. Các nhà tài trợ cũng phải dừng rót tiền.

Đồng thời, Bộ Thể thao và Ủy viên Thể thao không thể tiếp tục đứng ngoài. Nếu họ không hành động - giải tán ban lãnh đạo ô nhục này, lập một ủy ban độc lập, bảo vệ tiền thuế thì họ cũng đồng lõa.

Niềm tin giữa người dân và đội tuyển quốc gia đã vỡ vụn. Chỉ có sự minh bạch và trách nhiệm thực sự mới có thể hàn gắn. Làm giả giấy tờ để khoác áo tuyển quốc gia không chỉ là vi phạm luật, mà còn là tội ác chống lại bóng đá và chống lại cả dân tộc.

Nếu không thay đổi, bóng đá Malaysia sẽ chìm vào sự lụi tàn. Nhưng nếu người hâm mộ và những nhà quản lý còn lương tâm biết đứng lên, cắt bỏ ung nhọt và tái thiết từ gốc rễ, vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

Tiếng còi đã vang. Không có hiệp phụ. Ban lãnh đạo FAM phải ra đi - hoặc bị buộc ra đi.