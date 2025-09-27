FIFA vừa công bố kế hoạch tổ chức FIFAe Festival - sự kiện bóng đá kỹ thuật số tiên phong sẽ ra mắt từ năm 2026.

FIFA khởi động lễ hội bóng đá kỹ thuật số toàn cầu.

Đây được xem là cú hích lớn đưa esports vượt ra khỏi khuôn khổ thi đấu, trở thành một lễ hội toàn cầu, nơi bóng đá, game và giải trí giao thoa.

Theo FIFA, FIFAe Festival sẽ là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái FIFAe nhiều năm tới. Không chỉ có các giải đấu đỉnh cao, sự kiện còn kết hợp âm nhạc, trình diễn của các nhà sáng tạo nội dung, cơ hội nghề nghiệp và hoạt động giao lưu ngành, hướng tới việc xây dựng một cộng đồng bóng đá số sôi động và đa dạng.

FIFA khẳng định lễ hội phù hợp với Mục tiêu số 3 trong Chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu 2023-2027, tập trung thu hút giới trẻ tham gia và gắn kết hơn với bóng đá. “Chúng tôi muốn FIFAe Festival trở thành cầu nối giữa thể thao, công nghệ và văn hóa trẻ, từ đó mở rộng cánh cửa bóng đá tới hàng triệu người hâm mộ mới”, đại diện FIFA nhấn mạnh.

FIFA chính thức mở thầu để tìm thành phố đăng cai các kỳ 2026, 2027 và 2028. Hạn chót bày tỏ quan tâm là 12/9/2025, trong khi quá trình đấu thầu sẽ khép lại vào 31/10/2025. Các thành phố đăng cai sẽ có cơ hội trở thành điểm đến tiên phong, gắn tên tuổi với một sự kiện giải trí toàn cầu đang phát triển nhanh chóng.

Song song, FIFA cũng kêu gọi các thương hiệu thương mại tham gia hợp tác để tiếp cận cộng đồng kỹ thuật số hơn 6 triệu người hâm mộ toàn cầu. Đây được xem là cơ hội vàng để quảng bá thương hiệu tại giao điểm của bóng đá, esports và đổi mới công nghệ.

Thông tin chi tiết hơn về các hoạt động và thể thức thi đấu trong khuôn khổ FIFAe Festival sẽ được FIFA công bố trong những tháng tới.