Bóng đá Malaysia đứng trước 'giờ G' trong scandal nhập tịch

  • Thứ bảy, 27/9/2025 05:02 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố chưa đưa ra bất kỳ động thái nào đối với bê bối gian lận giấy tờ của Malaysia, cho tới khi Tòa án Bóng đá FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng về tư cách cầu thủ.

Theo Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John, tổ chức này đang “theo dõi sát sao” vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch được Malaysia tung vào sân trong trận vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam tại Bukit Jalil hồi tháng 6.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật khi sử dụng hồ sơ giả để hợp thức hóa các cầu thủ. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,9 triệu ringgit). Riêng bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng bị phạt 2.000 franc mỗi người và nhận án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Vụ việc này gợi nhớ đến bê bối Timor Leste năm 2017, khi AFC từng thẳng tay loại đội tuyển khỏi vòng loại Asian Cup vì sử dụng hồ sơ giả cho dàn cầu thủ gốc Brazil, đồng thời treo giò tiền đạo Wanderley do dùng hộ chiếu Indonesia với thông tin sai lệch.

Chuỗi sự kiện cho thấy AFC vẫn duy trì lập trường “không khoan nhượng” với gian lận giấy tờ. Dù chưa công bố biện pháp xử lý cụ thể, giới quan sát cho rằng Malaysia khó tránh khỏi một án phạt nặng nề nếu FIFA xác nhận vi phạm tư cách cầu thủ.

Đáng chú ý, hồi tháng 6, FAM còn từng tự tin công bố việc năm cầu thủ nhập tịch - Garces, Machuca, Irazabal, Figueiredo và Holgado - được FIFA “bật đèn xanh” ra sân trong trận đấu then chốt gặp Việt Nam. Kết quả, Malaysia giành chiến thắng vang dội 4-0, khép lại chuỗi 11 năm không thắng trước đối thủ láng giềng. Tuy nhiên, giờ đây, chiến thắng ấy lại bị phủ bóng bởi nghi án gian lận đang chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA.

Hà Trang

FAM FIFA FAM Gabriel Palmero Imanol Machuca Jon Irazabal Joao Figueiredo

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

Đọc tiếp

LDBD Malaysia khang cao hinh anh

LĐBĐ Malaysia kháng cáo

8 giờ trước 03:48 27/9/2025

0

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đã nhận được thông báo từ FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi.

