Bóng đá Malaysia đứng trước 'giờ G' trong scandal nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố chưa đưa ra bất kỳ động thái nào đối với bê bối gian lận giấy tờ của Malaysia, cho tới khi Tòa án Bóng đá FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng về tư cách cầu thủ.

Dàn cầu thủ nhập tịch của Malaysia vừa nhận án phạt nặng từ FIFA.

Theo Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John, tổ chức này đang “theo dõi sát sao” vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch được Malaysia tung vào sân trong trận vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam tại Bukit Jalil hồi tháng 6.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật khi sử dụng hồ sơ giả để hợp thức hóa các cầu thủ. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,9 triệu ringgit). Riêng bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng bị phạt 2.000 franc mỗi người và nhận án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Vụ việc này gợi nhớ đến bê bối Timor Leste năm 2017, khi AFC từng thẳng tay loại đội tuyển khỏi vòng loại Asian Cup vì sử dụng hồ sơ giả cho dàn cầu thủ gốc Brazil, đồng thời treo giò tiền đạo Wanderley do dùng hộ chiếu Indonesia với thông tin sai lệch.

Chuỗi sự kiện cho thấy AFC vẫn duy trì lập trường “không khoan nhượng” với gian lận giấy tờ. Dù chưa công bố biện pháp xử lý cụ thể, giới quan sát cho rằng Malaysia khó tránh khỏi một án phạt nặng nề nếu FIFA xác nhận vi phạm tư cách cầu thủ.

Đáng chú ý, hồi tháng 6, FAM còn từng tự tin công bố việc năm cầu thủ nhập tịch - Garces, Machuca, Irazabal, Figueiredo và Holgado - được FIFA “bật đèn xanh” ra sân trong trận đấu then chốt gặp Việt Nam. Kết quả, Malaysia giành chiến thắng vang dội 4-0, khép lại chuỗi 11 năm không thắng trước đối thủ láng giềng. Tuy nhiên, giờ đây, chiến thắng ấy lại bị phủ bóng bởi nghi án gian lận đang chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA.