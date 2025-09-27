LĐBĐ Malaysia kháng cáo

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết đã nhận được thông báo từ FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi.

FAM kháng cáo án phạt của FIFA.

Trong thông cáo báo chí phát đi, FAM nhấn mạnh toàn bộ quá trình xử lý hồ sơ và thủ tục liên quan đều được thực hiện minh bạch, đúng theo hướng dẫn của FIFA.

FAM khẳng định trước đó FIFA đã trực tiếp xem xét và xác nhận tính hợp lệ của các cầu thủ được gọi lên tuyển Malaysia. Vì vậy, việc cơ quan này bất ngờ thay đổi quan điểm và đưa ra án phạt được coi là khó hiểu.

FAM tuyên bố sẽ tiến hành kháng cáo, đồng thời sử dụng mọi kênh pháp lý và thủ tục hiện có để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ cũng như tuyển quốc gia Malaysia. "Chúng tôi cam kết hành động kiên quyết, tuân thủ luật quốc tế và bảo vệ tính liêm chính của bóng đá Malaysia", thông cáo nêu rõ.

Ngoài ra, FAM khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Malaysia và các bên liên quan, nhằm bảo đảm tiến trình kháng cáo diễn ra minh bạch, công bằng và trên tinh thần thể thao.

Tối 26/9, FIFA phạt FAM và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu" gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

"Cả 7 cầu thủ đều ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025. Sau trận, FIFA nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của 5 trong số các cầu thủ này, từ đó mở cuộc điều tra", thông báo của FIFA có đoạn.