'Câu nói hớ' của cầu thủ nhập tịch Malaysia

Facundo Garces từng vướng tranh cãi về nguồn gốc nhập tịch Malaysia trước khi nhận án phạt cấm thi đấu 1 năm từ FIFA.

Facundo Garces (số 3) từng nói hớ về nguồn gốc của mình.

Vấn đề khởi phát từ bài phỏng vấn của Garces trên báo El Correo (Tây Ban Nha) vào giữa tháng 8. Thời điểm đó, Garces cho biết anh đủ điều kiện khoác áo Malaysia nhờ "cụ" của mình.

Cách dùng từ "Bisabuelo" (cụ hoặc ông cố trong tiếng Tây Ban Nha) khiến dư luận lập tức đặt dấu hỏi. Theo FIFA, cầu thủ chỉ được phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu có cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch hoặc sinh ra tại quốc gia đó. Trường hợp "từ đời cụ" như phát biểu của Garces không hợp lệ.

Garces sau đó nhanh chóng lên tiếng giải thích đó chỉ là lỗi dịch thuật và mối liên hệ thực sự với Malaysia xuất phát từ ông chứ không phải từ "cụ". "Tôi rất vinh dự khi được khoác áo đội tuyển Malaysia. Hẹn gặp lại các bạn sớm", trung vệ sinh năm 1999 viết.

Garces trưởng thành ở CLB Colon (Argentina), ra sân 129 trận giai đoạn 2020-2024, trước khi ký hợp đồng 3 năm rưỡi với Deportivo Alaves. Mùa này, Garces đá trọn vẹn 90 phút trong 6 trận, giúp Alaves đứng thứ 10 ở La Liga trước khi nhận án phạt từ FIFA.

Tháng 6/2025, Garces có màn ra mắt Malaysia trong trận thắng 4-0 trước Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Anh nhận được đánh giá cao từ HLV Peter Cklamovski về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". Các cầu thủ phải chịu án cấm thi đấu 12 tháng.