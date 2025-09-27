Người hâm mộ Malaysia phẫn nộ trước án phạt lịch sử từ FIFA

Quyết định của FIFA trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng bảy cầu thủ nhập tịch vì gian lận hồ sơ tạo nên một cơn địa chấn trong đời sống bóng đá nước này.

FIFA phạt nặng bóng đá Malaysia vì gian lận hồ sơ cầu thủ.

Nếu như báo chí chính thống giữ giọng điệu ôn hòa, coi đây là “bài học đắt giá”, thì cộng đồng người hâm mộ lại bùng nổ với những phản ứng trái chiều, đầy giằng xé. Ngay sau khi tin tức được công bố, trên các diễn đàn lớn như Ultras Malaya và nhiều nhóm Facebook với hàng trăm nghìn thành viên, cảm xúc chung là sự choáng váng. Nhiều người gọi đây là “vết nhơ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia”.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), các hashtag #FAMMustAnswer và #LetMalaysiansPlay đã nhanh chóng trở thành xu hướng khi người hâm mộ Malaysia đồng loạt đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm.

Một CĐV viết: “Cầu thủ nhập tịch thì không sao nếu quy trình đúng đắn, nhưng làm giả giấy tờ ư? Đó là gian lận”. Người khác bức xúc: “Phạt 1,9 triệu RM và án cấm… FAM định giải thích mớ hỗn độn này thế nào đây?”.

Sự xấu hổ ấy nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Trong mắt người hâm mộ, FAM đặt thành tích lên trên tất cả, bất chấp hậu quả lâu dài, và cái giá phải trả chính là hình ảnh của nền bóng đá quốc gia bị tổn hại nặng nề.

Vốn đã bị nghi ngờ trong nhiều năm, FAM giờ đây càng đánh mất nốt niềm tin mong manh còn lại. Không ít ý kiến cho rằng liên đoàn thiếu minh bạch, thiếu tầm nhìn, và luôn ứng xử khủng hoảng bằng những giải pháp đối phó hời hợt.

Một làn sóng kêu gọi tẩy chay các trận đấu của đội tuyển đã xuất hiện, với yêu cầu ban lãnh đạo FAM phải chịu trách nhiệm cụ thể bằng hành động - thay vì chỉ đưa ra những lời xin lỗi quen thuộc.

Bóng đá Malaysia đang trong tâm bão.

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận nhỏ người hâm mộ lựa chọn cái nhìn thông cảm hơn. Họ nhắc lại rằng việc nhập tịch cầu thủ không phải chuyện riêng của Malaysia, khi nhiều đội tuyển Đông Nam Á khác cũng theo đuổi hướng đi này.

Theo quan điểm này, sai lầm lần này là hệ quả của sự nóng vội và thiếu kinh nghiệm quản lý, hơn là một kế hoạch gian dối có chủ đích. Một số người còn bình luận: “Sai thì sai, nhưng hãy coi đây là cú ngã cần thiết để bóng đá Malaysia trưởng thành. Chỉ trích mãi cũng chẳng giải quyết được gì”.

Điểm chung của cả hai luồng quan điểm chính là mong muốn FAM phải thay đổi. Người hâm mộ kêu gọi một chiến lược phát triển dài hạn, minh bạch, và bền vững, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cũng nhấn mạnh rằng FIFA nên tiến hành rà soát công bằng ở phạm vi rộng hơn, bởi việc “hợp thức hóa” cầu thủ vốn không phải câu chuyện chỉ của riêng Malaysia.

Tối 26/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan đến hành vi "giả mạo và làm sai lệch tài liệu". Theo FIFA, FAM nộp hồ sơ xin xác nhận tư cách thi đấu cho dàn cầu thủ bằng giấy tờ bị làm giả, nhằm đủ điều kiện sử dụng họ trong các trận đấu.

7 cầu thủ vi phạm gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

"Cả 7 cầu thủ đều ra sân trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025. Sau trận, FIFA nhận được đơn khiếu nại liên quan đến tính hợp lệ của 5 trong số các cầu thủ này, từ đó mở cuộc điều tra", thông báo của FIFA có đoạn.

Sau quá trình xem xét, Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 10 tỷ đồng ), trong khi 7 cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF (hơn 60 triệu đồng) và đồng loạt nhận án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá, bắt đầu tính từ ngày có thông báo chính thức.