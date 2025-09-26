Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CLB Hà Nội thắng trận đầu tiên ở V.League 2025/26

  • Thứ sáu, 26/9/2025 21:19 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tối 26/9, Duy Mạnh mắc sai lầm nhưng CLB Hà Nội vẫn ngược dòng thắng Thanh Hóa 2-1 thuộc vòng 5 V.League 2025/26.

Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/26. Ảnh: Hanoi Football Club.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 2 sau sai lầm của Đỗ Duy Mạnh. Trung vệ sinh năm 1996 lúng túng phá hụt bóng ở phần sân nhà, tạo điều kiện cho Rimario cướp được và tung cú sút chìm từ ngoài vùng cấm hạ gục thủ môn Văn Hoàng, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Sau bàn thua sớm, Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Suốt 45 phút đầu, các chân sút áo tím bất lực trước hàng thủ chơi kín kẽ của đội bóng xứ Thanh. Thủ môn Y Êli Niê còn nhiều lần cứu thua xuất sắc, khiến khán giả thủ đô thêm lo lắng. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt.

Bước sang hiệp hai, thế trận dần thay đổi. Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Adachi giúp Hà Nội triển khai tấn công sắc bén hơn. Daniel Passira và Luiz Fernand lần lượt tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. Từ lợi thế dẫn trước, đội khách bị ngược dòng và không thể cứu vãn tình thế. Hà Nội khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

Kết quả này có ý nghĩa lớn với Hà Nội sau chuỗi 5 trận không thắng từ đầu mùa. 3 điểm giúp thầy trò HLV Adachi giải tỏa áp lực và được kỳ vọng sẽ là bước đệm để họ trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch V.League 2025/26.

Trong khi đó, thất bại khiến Thanh Hóa tiếp tục lún sâu. Sau 5 vòng, đội bóng xứ Thanh mới giành được 2 điểm, thủng lưới tới 10 lần, qua đó chôn chân ở vị trí thứ 13.

10 người Nam Định đánh bại đội bóng Campuchia

Tối 25/9, thẻ đỏ của Eid Mahmoud ở phút 59 khiến Nam Định vất vả thắng Svay Rieng 2-1 thuộc cúp các CLB Đông Nam Á trên sân Thiên Trường.

28:1657 hôm qua

Giá trị đội hình Nam Định gần bằng 5 CLB V.League

CLB Nam Định sở hữu đội hình được định giá lên tới 10,64 triệu euro, cao hơn mọi đội bóng ở V.League mùa giải năm nay.

18:32 24/9/2025

Ninh Bình thách thức cả V.League

Ninh Bình kéo dài chuỗi bất bại lên 28 trận sau chiến thắng trước Nam Định ở vòng 4 V.League 2025/26 tối 22/9, qua đó sẵn sàng thách thức mọi đội bóng.

13:15 23/9/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Kiều Oanh

V.League Đỗ Duy Mạnh Hà Nội Thanh Hóa V.League Duy Mạnh

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

Đọc tiếp

Xuan Son rot gia hinh anh

Xuân Son rớt giá

19:20 25/9/2025 19:20 25/9/2025

0

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son tụt xuống vị trí thứ 9 trong danh sách 10 cầu thủ đắt giá nhất V.League 2025/26.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý