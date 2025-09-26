CLB Hà Nội thắng trận đầu tiên ở V.League 2025/26

Tối 26/9, Duy Mạnh mắc sai lầm nhưng CLB Hà Nội vẫn ngược dòng thắng Thanh Hóa 2-1 thuộc vòng 5 V.League 2025/26.

Hà Nội có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2025/26. Ảnh: Hanoi Football Club.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 2 sau sai lầm của Đỗ Duy Mạnh. Trung vệ sinh năm 1996 lúng túng phá hụt bóng ở phần sân nhà, tạo điều kiện cho Rimario cướp được và tung cú sút chìm từ ngoài vùng cấm hạ gục thủ môn Văn Hoàng, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Sau bàn thua sớm, Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Suốt 45 phút đầu, các chân sút áo tím bất lực trước hàng thủ chơi kín kẽ của đội bóng xứ Thanh. Thủ môn Y Êli Niê còn nhiều lần cứu thua xuất sắc, khiến khán giả thủ đô thêm lo lắng. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt.

Bước sang hiệp hai, thế trận dần thay đổi. Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Adachi giúp Hà Nội triển khai tấn công sắc bén hơn. Daniel Passira và Luiz Fernand lần lượt tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. Từ lợi thế dẫn trước, đội khách bị ngược dòng và không thể cứu vãn tình thế. Hà Nội khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

Kết quả này có ý nghĩa lớn với Hà Nội sau chuỗi 5 trận không thắng từ đầu mùa. 3 điểm giúp thầy trò HLV Adachi giải tỏa áp lực và được kỳ vọng sẽ là bước đệm để họ trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch V.League 2025/26.

Trong khi đó, thất bại khiến Thanh Hóa tiếp tục lún sâu. Sau 5 vòng, đội bóng xứ Thanh mới giành được 2 điểm, thủng lưới tới 10 lần, qua đó chôn chân ở vị trí thứ 13.