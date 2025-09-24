Giá trị đội hình Nam Định gần bằng 5 CLB V.League

CLB Nam Định sở hữu đội hình được định giá lên tới 10,64 triệu euro, cao hơn mọi đội bóng ở V.League mùa giải năm nay.

Giá trị đội hình của các CLB V.League hiện tại.

Theo Transfermarkt, Nam Định được định giá 10,64 triệu euro. Con số này gần bằng tổng giá trị của 5 đội bóng gồm PVF-CAND (910 nghìn euro), HAGL (1,76 triệu euro), Đà Nẵng (2,58 triệu euro), SLNA (2,74 triệu euro) và Hà Tĩnh (2,8 triệu euro). Tổng giá trị của 5 đội này là 10,79 triệu euro.

Sự chênh lệch đến từ việc đội bóng thành Nam mang về những ngoại binh có giá trị đắt đỏ bậc nhất V.League hiện tại. Chỉ riêng ngoại binh Njabulo Blom được định giá 950 nghìn euro, cao hơn toàn bộ đội hình PVF-CAND. Trong khi đó, Percy Tau được Transfermarkt định giá khoảng 1 triệu euro.

Khi đặt Nam Định cạnh những CLB giàu truyền thống như SLNA, Hà Tĩnh hay HAGL, sự khác biệt càng trở nên rõ nét. SLNA chỉ được định giá 2,74 triệu euro, tức chưa bằng một phần tư Nam Định. Hà Tĩnh và Đà Nẵng cũng chỉ quanh mức 2-3 triệu euro.

Nam Định đầu tư lớn bởi đặt mục tiêu cao tại 4 đấu trường ở mùa giải này, trong đó có hai giải đấu quốc tế. Chính vì vậy, đội bóng thành Nam chi mạnh tay để tuyển mộ cầu thủ kinh nghiệm, ngoại binh chất lượng.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Nam Định chưa xứng tầm với giá trị đội hình hiện có. Hôm 22/9, Nam Định thua Ninh Bình 0-2, rơi xuống vị trí thứ 7 ở V.League 2025/26. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội ở trận tranh Siêu cúp mở màn mùa giải mới.