Real Madrid sống bằng nhịp thở Mbappe

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, Kylian Mbappe nhấn chìm mọi hy vọng của Levante ở vòng 6 La Liga rạng sáng 24/9.

Mbappe đang chơi rất hay mùa này.

Một quả penalty kiểu Panenka lạnh lùng ở phút 64, rồi ngay sau đó là cú dứt điểm quyết đoán ở phút 66, đủ để biến Ciutat de Valencia thành sân khấu riêng của Mbappe. Ngôi sao người Pháp - vốn im lặng suốt phần lớn trận đấu - chỉ cần hai khoảnh khắc để khẳng định vì sao anh là nguồn năng lượng bất tận của Real Madrid.

Thống kê cho thấy tiền đạo người Pháp chạm bóng vỏn vẹn 47 lần, ít hơn tất cả đồng đội đá chính, trừ Thibaut Courtois. Thế nhưng hiệu quả mới là thứ định nghĩa Mbappe. Sau 90 phút, Real Madrid cũng đè bẹp Levante với tỷ số đậm 4-1, tạo màn chạy đà hoàn hảo cho derby thành Madrid diễn ra vào cuối tuần.

Từ sự hiện diện mờ nhạt, Mbappe vụt sáng, nâng số bàn thắng tại La Liga mùa này lên con số 7. Trong 6 vòng đấu, anh ghi bàn ở 5 trận, cộng thêm cú đúp trước Marseille tại vòng phân hạng Champions League để nâng tổng số pha lập công từ đầu mùa lên 9. Mbappe đạt hiệu suất khủng khiếp 68 phút một bàn, tức trung bình 1,28 bàn mỗi trận.

Trước Levante, Mbappe còn tạo ra dấu ấn toàn diện với 3 cơ hội ngon ăn, 13 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, hai pha đi bóng thành công. Tất cả gói gọn trong một trận đấu tưởng như “bình thường”, nhưng chỉ bằng hai khoảnh khắc, anh biến nó thành điểm nhấn lớn.

Mbappe liên tục ghi bàn cho Real Madrid.

Sức ảnh hưởng của Mbappe với Real Madrid lúc này gần như tuyệt đối. Anh tham gia trực tiếp vào 62,5% số bàn của đội bóng (9 bàn, 1 kiến tạo trong tổng số 16 bàn). Mùa trước, con số này chỉ là 36,7%, còn giai đoạn đỉnh cao cùng PSG cũng chỉ dừng ở mức 55%.

Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất này, Mbappe hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 80 bàn thắng trong một mùa - con số từng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

"Đơn giản tôi chỉ là Kylian", Mbappe cười nhẹ khi được hỏi về vai trò thủ lĩnh tại Bernabeu. Nhưng cái đơn giản ấy thực chất là phi thường. Mbappe không cần xuất hiện liên tục, cũng chẳng cần chạm bóng nhiều. Anh chỉ cần vài khoảnh khắc để biến trận đấu thành màn trình diễn quyền lực.

Và như cách Marca mô tả, "ngọn núi lửa mang tên Mbappé vẫn âm ỉ cháy, chưa bao giờ ngủ yên".