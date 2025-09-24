Công bằng cho Vinicius nhưng bất công với Mbappe

Real Madrid có màn trình diễn bùng nổ trên sân Levante ở vòng 6 La Liga rạng sáng 24/9, khi giành chiến thắng 4-1 đầy thuyết phục với dấu ấn rực rỡ từ bộ đôi Mbappe - Vinicius.

Vinicius và Mbappe là hai ngôi sao lớn của Real Madrid.

Song, việc Vinicius giành giải thưởng “Cầu thủ hay nhất trận” (EA Sports Player of the Match) do các nhà báo Tây Ban Nha bỏ phiếu thu hút sự chú ý đáng bàn. Dù Kylian Mbappe có màn trình diễn ấn tượng và nhận được nhiều đánh giá cao từ báo chí quốc tế, thì tại Tây Ban Nha, danh hiệu này lại thuộc về Vinicius.

Mbappe mới xứng được trao giải

Trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Levante, cả Vinicius và Mbappe đều để lại dấu ấn đậm nét nhưng theo cách rất riêng. Vinicius mở màn bằng cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng tung lưới đối thủ, rồi tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo tinh tế giúp tài năng trẻ Franco Mastantuono nhân đôi cách biệt.

Trong khi đó, Mbappe thể hiện bản lĩnh của một ngôi sao lớn: tự mình mang về quả phạt đền và lạnh lùng thực hiện để nâng tỷ số lên 3-1, trước khi khép lại trận đấu bằng pha solo đẳng cấp, rê bóng qua thủ môn rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1.

Trang Goal chấm Mbappe điểm 8, còn Vinicius điểm 7. Sport Illustrated chấm Mbappe điểm 9,3 còn Vinicius điểm 9,1… Do vậy, Mbappe về lý có vẻ xứng đáng được trao giải hơn. Tuy nhiên, các nhà báo Tây Ban Nha lại đang ưu ái Vinicius.

Trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2025 hôm 23/9, Vinicius xếp thứ 16 và trở thành đề tài châm biếm của nhiều người một cách bất công. Do vậy, các nhà báo Tây Ban Nha có thể bỏ phiếu cho Vinicius như một sự bù đắp.

Vinicius bị xem như nạn nhân của bất công.

Trong hai năm liên tiếp, Vinicius trở thành đề tài bàn tán xung quanh Quả bóng vàng. Năm ngoái, số 7 của Real Madrid mất giải vào tay Rodri (2024) và năm nay tụt xuống thứ 16. Sự thất vọng này không chỉ dừng lại ở cá nhân cầu thủ Brazil, mà còn lan rộng đến cộng đồng người hâm mộ Real Madrid cũng như giới truyền thông Tây Ban Nha.

Rõ ràng, việc UEFA chính thức tham gia đồng tổ chức bầu chọn Quả bóng vàng với France Football tạo ra những nghi ngờ về sự thiên vị và thay đổi tiêu chí nhằm “dằn mặt” Real Madrid - một trong những CLB còn kiên định với dự án Super League. Trong bối cảnh ấy, Vinicius trở thành biểu tượng cho “nạn nhân của bất công”.

Báo chí Tây Ban Nha, vốn có truyền thống bảo vệ những ngôi sao mang tính đại diện cho La Liga, đang tận dụng mọi cơ hội để đưa Vinicius trở thành trung tâm của dư luận. Việc bầu chọn anh là cầu thủ hay nhất trận gặp Levante - bất chấp màn thể hiện bùng nổ của Mbappe - được xem như dấu hiệu mở màn cho một chiến dịch truyền thông “Save Vinicius”.

Coi chừng Mbappe thấy bất công

Việc báo chí Tây Ban Nha công khai đứng về phía Vinicius rõ ràng là một lợi thế cho cá nhân trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Tiền đạo người Brazil có thể được nâng tầm không chỉ như một ngôi sao Nam Mỹ, mà còn là đại diện cho bóng đá Tây Ban Nha trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ đến từ Premier League hay Ligue 1.

Nếu duy trì phong độ cao, cộng thêm sự hậu thuẫn từ giới truyền thông, Vinicius sẽ có cơ hội lớn để lật ngược thế cờ. Thực tế, truyền thông từ Tây Ban Nha luôn mang sức nặng đặc biệt, bởi đây họ chi phối thông tin từ CLB lớn Real Madrid và Barcelona.

Tuy nhiên, lợi thế ấy lại mang đến một áp lực không nhỏ cho Real Madrid. Nguyên nhân đơn giản: trong đội hình hiện tại, ngoài Vinicius, còn có một siêu sao toàn cầu khác là Mbappe. Cầu thủ người Pháp vốn được kỳ vọng trở thành tâm điểm của Real Madrid, biểu tượng tiếp theo sau thời Ronaldo, và cũng nuôi giấc mơ Quả bóng vàng.

Mbappe vừa tỏa sáng trên sân Levante.

Thế nhưng, nếu truyền thông Tây Ban Nha tiếp tục ưu ái Vinicius - người liên tiếp nhận 2 giải cầu thủ xuất sắc nhất trận, sự so bì trong phòng thay đồ là điều khó tránh khỏi. Mbappe - người quen với vị thế “số một” ở PSG và đội tuyển Pháp - chắc chắn sẽ không hài lòng khi cảm thấy mình bị “lép vế” tại Real Madrid.

Trong tình huống mải tập trung đòi công bằng cho Vinicius, Real Madrid có thể phải đối diện với nguy cơ rạn nứt nội bộ. Tiền đạo người Brazil cần sự ủng hộ để vươn tới đỉnh cao, trong khi Mbappe đòi hỏi sự công nhận xứng đáng với tên tuổi và thành tích của mình.

Vấn đề này gợi lại những ký ức về mối cạnh tranh Cristiano Ronaldo - Gareth Bale hay thậm chí xa hơn là Di Stefano - Puskás trong lịch sử Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha luôn biết cách tận dụng những cá tính lớn để tạo ra thành công, nhưng điều đó chỉ khả thi nếu ban lãnh đạo duy trì được sự hài hòa.

Chủ tịch Florentino Perez cùng HLV Xabo Alonso sẽ cần một chiến lược rõ ràng: vừa nâng tầm Vinicius như “biểu tượng chống lại sự bất công của UEFA”, vừa đảm bảo Mbappe cảm thấy mình là trung tâm trong kế hoạch chinh phục Champions League.