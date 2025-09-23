Dembele bước lên đỉnh, Vinicius và Real Madrid ôm nỗi ấm ức

Ousmane Dembele trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2025 - một kết quả không gây nhiều tranh cãi khi anh vượt trội so với Lamine Yamal ở Champions League.

Dembele giành Quả bóng vàng 2025.

Thế nhưng, trong bức tranh ấy, Vinicius Jr hoàn toàn có lý do để cảm thấy bất công khi bị gạt khỏi vinh quang.

Champions League là bệ phóng của Dembele

Dembele trở thành cầu thủ thứ hai của PSG giành Quả bóng vàng, sau Lionel Messi cách đây 4 năm. Thế nhưng, chiến thắng của Messi nhờ những màn trình diễn khi còn trong màu áo Barca. Còn Dembele hoàn toàn dựa vào thành tích cùng PSG, với chức vô địch Champions League.

Trong khi đó, Lamine Yamal của Barcelona chỉ về nhì, còn vị trí thứ 3 thuộc về Vitinha, một cầu thủ khác của PSG. Điều này có thể khiến nhiều người hâm mộ Tây Ban Nha và đặc biệt là Barcelona cảm thấy bất ngờ, chua xót vì trước đó, nhiều tờ báo của Barcelona khăng khăng rằng Yamal sẽ giành Quả bóng vàng nhờ khai thác từ những nguồn tin “mật”.

Từ đó, có cảm giác rằng Yamal bị hụt cũng giống như Vinicius Jr một năm trước. Khi đó, Marca cũng đăng tin rộng rãi là số 7 của Real Madrid chắc chắn trở thành chủ nhân Quả bóng vàng mới, thậm chí đưa ảnh lên trang bìa. Kết quả thì trước giờ đi nhận giải, Real Madrid mới ngã ngửa khi biết Rodri vượt qua cầu thủ của họ, dẫn đến một cú tẩy chay tập thể và kéo dài.

Tuy nhiên, ở đây chúng ta thấy rằng câu chuyện của Vinicius và Yamal chẳng hề giống nhau mà có sự tương đồng giữa Vinicius với Dembele hơn.

Vinicius trong màu áo Real Madrid mùa 2023/24 và Dembele của PSG mùa 2024/25 có những điểm song hành đáng kinh ngạc. Cả hai đều là ngòi nổ quan trọng, đóng góp trực tiếp vào hành trình thâu tóm cú đúp danh hiệu lớn: Champions League và chức vô địch quốc gia.

Vinicius năm ngoái có quyền phẫn nộ khi xem kết quả trao Quả bóng vàng năm nay.

Vinicius tỏa sáng trong những thời khắc then chốt, đặc biệt ở đấu trường châu Âu, nơi anh cùng Jude Bellingham và Rodrygo tạo thành bộ ba nguyên tử, đưa Real Madrid lên đỉnh Champions League lần thứ 15. Một năm sau đó, Dembele làm điều tương tự ở PSG, biến đội bóng thủ đô Paris thành thế lực thống trị cả Ligue 1 lẫn Champions League.

Thậm chí, nếu so sánh giữa Vinicius và Dembele thì đóng góp của Vinicius còn giá trị hơn khi anh chơi tại La Liga khốc liệt hơn, gặp những đối thủ khó như Barcelona hay Atletico Madrid trong khi Dembele và PSG chơi như đi dạo tại PSG.

Điểm chung nữa là cả hai đều không thực sự thành công trên phương diện đội tuyển quốc gia. Brazil của Vinicius dừng bước sớm tại Copa America 2024, còn Pháp của Dembele không đạt kỳ vọng ở UEFA Nations League 2025. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: thành tích quốc tế không đủ ngăn cản Dembele đoạt Quả bóng vàng 2025, trong khi cùng một hoàn cảnh, Vinicius lại không có được sự công nhận tương tự vào năm 2024.

Nhìn lại cuộc đua năm ngoái

Câu chuyện trở nên khó hiểu hơn khi so sánh với Rodri và Lamine Yamal. Mùa giải 2023/24, Rodri dẫn dắt Manchester City tới chức vô địch Premier League nhưng thất bại ở Champions League trước Real Madrid của Vinicius. Mùa giải trước, Yamal tỏa sáng rực rỡ, giúp Barcelona đăng quang La Liga nhưng cũng dừng bước tại bán kết Champions League.

Điểm chung của họ là thành công cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Rodri là trụ cột trong chức vô địch Euro 2024, còn Yamal đưa "La Roja" vào chung kết Nations League 2025. Nhờ vậy, cả hai đều được đánh giá cao trong cuộc đua Quả bóng vàng.

So sánh Rodri và Yamal khó khăn hơn vì họ đá ở hai vai trò khác nhau nhưng Yamal nổi bật hơn đàn anh qua những bàn thắng. Chỉ khác là Rodri dù chìm (cũng như Pedri ở Barcelona) lại giành Quả bóng vàng 2024 còn Yamal về nhì trong năm 2025.

Rodri may mắn không gặp phải đối thủ người Pháp là Dembele rực sáng vào năm ngoái

Từ vấn đề “tiêu chí” giữa 2 lần trao Quả bóng vàng năm 2024 và 2025, hai giải đầu tiên mà UEFA tham gia vào quá trình bầu chọn, sự bất công với Vinicius thể hiện rõ. Vinicius đạt cú đúp danh hiệu lớn cùng Real - thành tích trội hơn hẳn, nhưng lại bị xếp dưới Rodri chỉ vì yếu tố đội tuyển. Trong khi đó, đến năm 2025, tiêu chuẩn ấy bỗng thay đổi, và Dembele được vinh danh bất chấp kịch bản giống hệt Vinicius một năm trước.

Chúng ta còn có thể thấy thước đo của Quả bóng vàng năm 2025 ưu ái nhà vô địch Champions League qua việc trao các giải phụ. Tối 22/9 cũng là chiến thắng lớn của PSG khi nhận thêm giải "Đội bóng nam hay nhất" và HLV Luis Enrique được trao giải "HLV nam xuất sắc". Nó giống hệt như việc UEFA và France Football trao giải tập thể cho Real Madrid và HLV Carlo Ancelotti năm trước.

Tuy nhiên ở giải chính là Quả bóng vàng nam thì ban tổ chức 'lật kèo" về tiêu chí trong năm 2024 rồi quay trở lại con đường tiêu chí chính thống trong 2025. Phải chăng ban tổ chức thấy mình sai lầm năm ngoái nên năm nay sửa sai cho khỏi bị chỉ trích.

Một giải thưởng uy tín mà tiêu chí lật như bánh tráng thì bất công cho Vinicius rõ như ban ngày và Real Madrid có quyền phẫn nộ.