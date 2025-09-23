Vinicius rời Real sau cú trượt dài ở Quả bóng vàng?

Tương lai của Vinicius Junior trở nên khó đoán khi anh không còn là ngôi sao "bất khả xâm phạm" tại Real Madrid.

Vinicius có thể sớm chia tay Real Madrid.

Marca cho hay chân sút người Brazil từng được coi là một trong những cầu thủ không thể thay thế của Real Madrid và suýt giành Quả bóng vàng. Tuy nhiên, anh hiện phải chiến đấu để giành suất đá chính trên hàng công.

Tình hình thay đổi quá nhanh với Vinicius. Quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng đang bế tắc và sự cạnh tranh của các ngôi sao khác khiến viễn cảnh cầu thủ người Brazil chia tay Real ngay hè 2026 không còn quá xa vời.

Theo Defensa Central, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng chấp nhận một đề nghị trị giá 150 triệu euro cho cầu thủ chạy cánh người Brazil. Ban đầu, cả hai bên đều có ý định gia hạn hợp đồng, nhưng các cuộc đàm phán đang gặp khó khăn.

"Từ vị trí ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng, Vinicius giờ đối diện nguy cơ bị chính CLB từng nâng tầm bản thân gạt sang bên lề. Sự trượt dài ở danh hiệu cá nhân danh giá nhất hành tinh là cú đánh vào cái tôi của tiền đạo 25 tuổi, mà còn có thể mở ra cánh cửa cho một cuộc chia ly gây chấn động trong năm 2026", Goal viết.

Saudi Arabia chưa từ bỏ Vinicius. Dù hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid còn hiệu lực đến năm 2027, kế hoạch dài hạn của Saudi Arabia là tiếp tục theo đuổi và thuyết phục anh, thậm chí đến mùa giải 2027/28, thời điểm được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cầu thủ người Bazil.

Vinicius không còn là chính mình sau khoảnh khắc hụt Quả bóng vàng 2024.

Năm 2024, Vinicius từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi chỉ về nhì sau Rodri trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng. Kết quả ấy khiến nội bộ Madrid phẫn nộ, thậm chí quyết định tẩy chay buổi gala trao giải, coi đó là hành động thiếu tôn trọng với ngôi sao số một. Chính Vinicius hùng hồn tuyên bố sẽ trở lại mạnh mẽ để giành lấy vinh quang.

Thế nhưng, chỉ một năm sau, lời hứa ấy trở nên chua chát. Danh sách Quả bóng vàng 2025 chứng kiến Vinicius tụt dốc thảm hại xuống vị trí thứ 16, một cú rơi tự do gây sốc với tất cả. Trong khi đó, Jude Bellingham và Kylian Mbappe lại bật lên mạnh mẽ, trở thành gương mặt đại diện cho sức ảnh hưởng toàn cầu của Real Madrid.

Sự thụt lùi cho thấy Vinicius mất dần vị thế trung tâm trong đội hình "Los Blancos". Không chỉ vậy, phong độ phập phù cùng những phản ứng thiếu kiềm chế trên sân, như màn ném chai nước khi bị thay ra trong trận thắng Espanyol 2-0 hôm 21/9, càng khiến hình ảnh của anh trở nên nhạt nhòa.

Từ chỗ là biểu tượng mới, ngôi sao người Brazil lung lay dần vị thế tại sân Bernabeu.