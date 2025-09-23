Vinicius và phản ứng đầu tiên sau cú trượt dài ở Quả bóng vàng

Vinicius Jr. vừa có phản ứng đầu tiên sau khi tụt xuống tận hạng 16 ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2025.

Vinicius trượt dài sau khi hụt Quả bóng vàng 2024.

Ngày 24/10/2024 sẽ mãi là dấu mốc khó quên trong sự nghiệp của Vinicius Jr. Khi tất cả đã được chuẩn bị chu toàn cho đêm gala tại Théâtre du Châtelet - từ bộ vest sang trọng cho đến danh sách khách mời - mọi kỳ vọng của ngôi sao Brazil bất ngờ sụp đổ. Chiến thắng lịch sử của Rodri Hernández, người Tây Ban Nha đầu tiên đoạt Quả bóng vàng sau 64 năm, đã biến giấc mơ của Vinicius thành cơn ác mộng. Và từ đó, nụ cười rạng rỡ quen thuộc dần biến mất, cũng như phong độ của anh không còn rực sáng như trước.

Chỉ một năm trước, Vinicius còn là tâm điểm tranh luận khi giành ngôi á quân trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2024, đứng ngay sau Rodri. Anh từng tuyên bố đầy thách thức: “Tôi sẽ làm lại mười lần nữa nếu cần. Họ chưa sẵn sàng”.

Nhưng thực tế đã phũ phàng. Real Madrid khởi đầu mùa giải 2024/25 với kỳ vọng “ăn ba”, song rốt cuộc chỉ mang về Siêu cúp châu Âu. Thành tích khiêm tốn ấy kéo theo vị trí đáng thất vọng cho cá nhân Vinicius: tụt xuống hạng 16 trong danh sách bầu chọn Quả bóng Vàng mới nhất.

Ngay sau khi thứ hạng của mình được công bố, tiền đạo số 7 của Real Madrid có phản ứng đầu tiên. Không phải bằng lời lẽ gay gắt, cũng chẳng phải thông điệp đanh thép, Vinicius chọn cách xuất hiện lặng lẽ nhưng đầy ẩn ý trên Instagram. Anh đăng tải bức ảnh ghép: một khoảnh khắc ở bể bơi và một trong phòng xông hơi, kèm theo bài rap “Him All Along” của Gunna.

Ca khúc này không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên. Những câu rap như:

· “Scrooge McDuck, làm ngập một căn phòng bằng vàng”

· “Tôi mua hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám carat đá quý”

· “Tiền mặt trên ghế bành California, nóng lòng chờ trang trí ngôi nhà”

· “Tôi sẽ nghiền nát những rapper vô nghĩa chỉ trong chốc lát”

… được Vinicius chia sẻ chẳng khác nào lời khẳng định ngầm: anh vẫn giữ nguyên sự tự tin và tinh thần bất khuất, bất chấp sự thất vọng từ kết quả bầu chọn.

Vinicius bình thản sau khi chỉ đứng thứ 16 trong gala Quả bóng vàng 2025.

Với Vinicius, lần xuất hiện này không đơn thuần chỉ là động thái cá nhân trên mạng xã hội. Nó cho thấy anh chưa hề từ bỏ tham vọng, dù vừa trải qua cú trượt dài cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc bầu chọn danh giá nhất hành tinh.

Ở tuổi 25, Vinicius vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Nhưng rõ ràng, để lấy lại nụ cười, phong độ và vị thế, anh cần nhiều hơn những tấm ảnh “ẩn ý” hay giai điệu rap đầy tự tin. Thứ mà người hâm mộ và cả giới chuyên môn mong đợi chính là màn trình diễn bùng nổ thực sự trên sân cỏ – nơi duy nhất có thể giúp anh quay trở lại đường đua Quả bóng Vàng.